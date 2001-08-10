Корсаковские спортсмены стали победителями Спартакиады инвалидов Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Учебно-тренировочном центре «Восток» торжественно завершилась Спартакиада инвалидов Сахалинской области и региональный Фестиваль спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Более 200 атлетов из 12 районов региона разыграли награды в семи видах спорта.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, заместитель министра Станислав Тюрин обратился к участникам: победителей и проигравших здесь нет – все, кто принимал участие в спортивном празднике, уже победители. Министерство продолжит поддерживать подобные мероприятия.

В течение трёх дней атлеты соревновались в настольном теннисе, дартсе, плавании, бочче, беге на 60 метров, прыжках в длину, бадминтоне, метании булавы, толкании ядра, а также в напольном кёрлинге и кёрлинге на колясках.

По итогам Спартакиады и Фестиваля лидерами стали спортсмены из Корсакова, второе место у Долинского района, третье – у Южно-Сахалинска. С результатами в личном зачёте можно ознакомиться на сайте министерства.