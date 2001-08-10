В Южно-Сахалинске открылась выставка о истории отношений России и КНДР
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Открытие экспозиции «Книжный мост: навстречу друг другу», посвящённой отношениям Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики, прошло 6 октября в главной островной библиотеке. Событие приурочили к торжественному запуску нового автомобильного перехода через реку Туманная, соединившего две страны.
Гостями церемонии стали студенты третьего и пятого курсов Института филологии, истории и востоковедения Сахалинского государственного университета, изучающие английский и корейский языки.
Центральный стеллаж отражает ключевые вехи двустороннего взаимодействия: от установления дипломатических контактов между СССР и КНДР 12 октября 1948 года до подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве в ходе государственного визита Президента России Владимира Путина в Пхеньян 19 июня 2024 года. Документ закрепил переход традиционно добрососедских связей двух государств на качественно новый союзнический уровень.
Отдельный раздел посвящён визиту министра культуры РФ Ольги Любимовой в КНДР в июне 2025 года. Практическим результатом этого диалога стало открытие первого автодорожного моста между Россией и КНДР, получившего имя Якова Тихоновича Новиченко – советского офицера, который 1 марта 1946 года на митинге в Пхеньяне спас жизнь лидеру КНДР Ким Ир Сену, накрыв своим телом брошенную террористом гранату.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, боковые стеллажи тематически ориентированы на каждое из двух государств. Издания систематизированы по отраслям знаний: «Страна и люди» включает литературу по страноведению, «Страницы истории» – исторические труды, «Культура и искусство» – книги по фольклору, декоративно-прикладному творчеству и художественным традициям обеих стран. В экспозиции также представлены материалы, переданные в дар библиотеке Корейским обществом по обмену печатными изданиями, образцы декоративно-прикладного искусства КНДР и традиционной русской игрушки.
После церемонии открытия для студентов провели обзорную экскурсию по библиотеке. Выставка размещена в фойе первого этажа и будет работать до конца октября. После завершения экспонирования с изданиями можно будет ознакомиться в режиме читального зала в Информационном центре международного сотрудничества на втором этаже. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-47.
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