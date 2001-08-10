Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка «Жизнь школьных музеев» открылась в рамках празднования 130-летия музейного дела в Сахалинской области. Экспозицию организовали при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела. Она представляет экспонаты из фондов пяти островных школ – гимназии №2 областного центра и школ сёл Березняки, Углезаводск, Горнозаводск и Огоньки.

Как рассказали ТИА «Острова» в музее книги Чехова, начальник отдела по делам архивов и музеев регионального министерства культуры Константин Гончаров признался, что школьный музей – особое пространство, где история становится частью повседневной жизни. Экспонатам этой выставки позавидует любой музейщик, поэтому создателям школьных коллекций хочется выразить огромную благодарность – это настоящие коллеги.

Открытие выставки украсили юные артисты театральной студии «Зазеркалье» школы №26 Южно-Сахалинска – они «перенесли» посетителей к истокам создания школьных коллекций. Директор музея книги Чехова Евгения Фирсова отметила, что ребята затронули важную тему – как и с какой целью создаётся музей. Особую роль играют неравнодушные педагоги, которые стоят за формированием школьных фондов. Фирсова поблагодарила их за работу и выразила надежду, что выставка станет вдохновением для энтузиастов, продолжающих развивать музейное дело.

Отдельный комплекс на выставке посвящён создателю первого на Сахалине школьного музея, заслуженному учителю РФ Галине Фесенко. На открытии с особым трепетом приветствовали её дочь – учителя гимназии №2 Татьяну Фесенко. Она поделилась, что ей невероятно волнительно находиться здесь, чувствуется присутствие мамы, и поблагодарила организаторов. Выставка «Жизнь школьных музеев» в литературной гостиной музея книги Чехова будет работать до 23 ноября.