В областном центре прошёл праздник языков и культур "Мы живём на Сахалине"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Литературно-музыкальный вечер «Мы живём на Сахалине», приуроченный ко Дню языков народов Российской Федерации, прошёл в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова 8 сентября. До начала основного мероприятия студенты Сахалинского государственного университета поучаствовали в интеллектуальной игре «Родные народы: языки и культура» в молодёжном центре библиотеки. Основная часть вечера объединила представителей разных национальностей региона.
В фойе работала «Русская площадка» с мастер-классами и чаепитием, организованная совместно с художественным музеем и Союзом православных женщин. И.о. директора библиотеки Алиса Морозова вручила благодарственные письма партнёрам – Центру «Кыхкых», региональному отделению «Ассамблеи народов России» и другим участникам. Она отметила, что Сахалинская область – уникальный многонациональный край, где бережно хранят татарскую, корейскую, армянскую и нивхскую культуры.
Особый отклик у зала вызвало обращение председателя Совета «Ассамблеи народов России» Сахалинской области Майи Кирилловой. Она предложила молодёжи поздороваться на родных языках и процитировала Расула Гамзатова, чей день рождения приходится на 8 сентября. Майя Кириллова подчеркнула: русский язык остаётся главным объединяющим фактором, позволяющим людям слышать и понимать друг друга.
Затем гостей ждали выступления национальных объединений – татарской автономии, корейского центра «Ынхасу», армянской общины «Айк» и представителей коренных малочисленных народов Севера. Редактор газеты «Нивх диф» Александра Хурьюн рассказала об издании на нивхском языке.
Ярким моментом стала интерактивная читка произведения нивхского писателя Владимира Санги «Девочка-лебедь» с участием зрителей – режиссёр Александр Ли вовлёк в действие гостей, создав атмосферу искреннего диалога. Завершил вечер показ этно-коллекции «Касказия» от студии «ТеатрЛи».
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, праздник провели в рамках инициативы губернатора Валерия Лимаренко по сохранению языкового многообразия и укреплению межнационального единства. В России насчитывается 277 языков и диалектов, 105 из них используются в системе образования, и такие встречи помогают сохранить эту уникальную палитру культур.
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