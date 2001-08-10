В Южно-Сахалинске откроют выставку художников посвящённую последним дням судна

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В арт-галерее «Художественная фабрика» 9 сентября в 17:30 откроется выставка пленэрных работ сахалинских художников «Сотый корабль». Экспозиция, подготовленная в рамках регионального проекта «Художники Сахалинской области», посвящена истории рыболовецкого траулера «Капитан Лобунец» – долгие годы судно находилось у побережья села Лопатино в Невельском районе.

Накануне масштабной операции по подъёму корабля десять художников отправились на пленэр, чтобы запечатлеть его в последние дни на воде. Название выставки отсылает к федеральной программе «Генеральная уборка», в рамках которой очищают акваторию Сахалина и Курил от затонувших судов – «Капитан Лобунец» символически станет сотым поднятым кораблём.

В экспозиции представят работы Елены Завадской, Евгении Каримбаевой, Дарьи Шилкиной, Эльвиры Арутюнян, Натальи Дульцевой, Дё Сон Ена, Юлии Апатьевой, Владимира Спицына, Василины Ян и Марины Лаптевой. Авторы использовали разные техники: живопись, акварель, смешанную технику и дрифтвуд – дерево, обработанное морем. В их работах ржавеющий корпус траулера предстаёт и как часть индустриального прошлого, и как драматичный образ, вписанный в уникальный сахалинский пейзаж.

Как рассказали ТИА «Острова» в музее книги Чехова, проект реализовали при поддержке ведомства и министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. Выставка будет работать до 1 ноября. Посетители смогут увидеть, как художники осмыслили судьбу судна, которое уходило под воду, но теперь обрело новую жизнь – в искусстве и памяти.