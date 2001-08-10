Выставка авторских кокошников проходит в СахОУНБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка авторских кокошников сахалинского дизайнера Ирины Киселёвой «Русский кокошник — венец красоты вне времени» начала работу в главной библиотеке острова. Мероприятие проходит под девизом «Традиция. Красота. Наследие».

Ирина Киселёва занимается созданием украшений из бисера и натуральных камней с 2014 года. В 2023 году мастерица из Долинска обратилась к исконно русскому аксессуару — кокошнику — и с тех пор посвящает себя исключительно этому направлению. Сегодня в её коллекции насчитывается более 20 уникальных работ, каждая из которых создана полностью авторски — от эскиза до готового изделия.

Коллекция «Красная девица» уже неоднократно была представлена на фестивале «Поющий музей» и других мероприятиях Сахалинской области. Работы мастерицы отличает бережное отношение к традициям и современное прочтение национального костюма.

Кокошник — старинный русский головной убор, символ национального костюма. Изначально его носили замужние женщины. Основу делали из плотной бумаги или проклеенного холста, обтягивали бархатом или штофом, украшали вышивкой золотыми и серебряными нитями, бисером, жемчугом. В повседневной жизни кокошники не носили, приберегая для торжественных случаев.

Экспозиция расположена в холле первого этажа СахОУНБ и будет работать до 7 августа.