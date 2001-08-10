Выставка рукодельных работ «Открываем бабушкин сундук» открылась в СахОУНБ им. Н.А Тарасова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка рукодельных работ «Открываем бабушкин сундук», посвящённая традиционной русской вышивке, открылась в ведущей островной библиотеке 13 июля. В экспозиции представлены работы трёх мастериц: Антоновой Марии Михайловны, Турчин Елизаветы Ильиничны и Триноженко Антонины Ивановны.

Русская народная вышивка — один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства, который на протяжении веков служил украшением и оберегом, хранящим память о роде и традициях. Работы представленных мастериц охватывают почти целое столетие — с послевоенных лет до наших дней. Каждая из них вкладывала в свои изделия частичку души, создавая неповторимые узоры на подушках, полотенцах, постельном белье и салфетках.

Работы Марии Михайловны Антоновой (1910 г. р.) предоставлены её внучкой. Особого внимания заслуживает полотно, подаренное на свадьбу родителей внучки — трогательный семейный реликт, хранящий тепло и любовь нескольких поколений. В традиционной русской вышивке свадебные и обрядовые полотенца всегда занимали особое место, отражая социальный статус семьи и мастерство невесты.

Период вышивки Елизаветы Ильиничны Турчин (1928 г. р.) охватывает послевоенное время и 1970-е годы. В работах мастерицы преобладают женские образы, цветы, любовная тематика и природа. Женская фигура — один из древнейших мотивов русской вышивки, традиционно связанный с плодородием и материнством. Цветочные орнаменты и растительные мотивы уходят корнями в языческие представления славян о древе жизни и силе природы.

Работы Антонины Ивановны Триноженко (1924–2024) предоставлены её дочерью Власовой Екатериной Николаевной. Мастерица творила на протяжении трёх десятилетий — с 1990 по 2020 годы, создавая удивительные работы уже в зрелом возрасте. Её долгая жизнь и преданность рукоделию — пример того, как любовь к искусству может согревать душу на протяжении многих лет.

В основе традиционной русской вышивки лежат счётные швы — техники, в которых узор создаётся строгим подсчётом нитей ткани. К ним относятся «роспись» (двусторонний шов, дающий одинаковый рисунок с обеих сторон), «набор» (имитация браного ткачества), счётная гладь и крест. Позже появились свободные техники: тамбурная вышивка, владимирская гладь и золотное шитьё. Основным цветом в русской вышивке издавна был красный — цвет красоты, жизненной силы и плодородия, который ярко контрастировал с натуральным полотном.

Выставку сопровождает тематическая литература из фонда библиотеки: книги по вышивке в разных техниках.

Экспозиция расположена в холле первого этажа СахОУНБ и будет работать до 13 августа.