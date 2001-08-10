На Сахалине стартует новая экскурсия по закрытым уголкам зоопарка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Зоопарк убирает таблички «Служебное помещение. Посторонним вход воспрещён» и приглашает посетителей на прогулку по уголкам, обычно скрытым от посторонних глаз. Новый сеанс самой необычной экскурсии состоится 19 июля в 12:45.
Участники увидят, где и как лечат животных и заготавливают корма, а также посетят лаборантскую «Экзотариума». Специалисты расскажут, что такое обогащение среды и помогут желающим самостоятельно смастерить вкусные головоломки для приматов.
Мероприятие платное продолжительностью около 2 часов. Стоимость участия — 500 ₽ с человека + входной билет (оплачиваются в кассе). Чтобы всем участникам было комфортно, количество мест ограниченно. Необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://sakhzoo.timepad.ru/event/4065327/
Вопросы можно задать по телефону: 8 (4242) 72-45-09 (доб. 133).
Место встречи: экспозиция «Приматы».
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