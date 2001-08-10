Тихоокеанское
информационное агентство
13 Июля 2026
Сейчас 13:00
76,66|87,67
На Сахалине военнослужащие осваивают навыки пилотирования FPV-дронов
12:45, | Новости культуры Сахалина и Курил

На Сахалине стартует новая экскурсия по закрытым уголкам зоопарка

На Сахалине стартует новая экскурсия по закрытым уголкам зоопарка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Зоопарк убирает таблички «Служебное помещение. Посторонним вход воспрещён» и приглашает посетителей на прогулку по уголкам, обычно скрытым от посторонних глаз. Новый сеанс самой необычной экскурсии состоится 19 июля в 12:45.

Участники увидят, где и как лечат животных и заготавливают корма, а также посетят лаборантскую «Экзотариума». Специалисты расскажут, что такое обогащение среды и помогут желающим самостоятельно смастерить вкусные головоломки для приматов. 

Мероприятие платное продолжительностью около 2 часов. Стоимость участия — 500 ₽ с человека + входной билет (оплачиваются в кассе). Чтобы всем участникам было комфортно, количество мест ограниченно. Необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://sakhzoo.timepad.ru/event/4065327/

Вопросы можно задать по телефону: 8 (4242) 72-45-09 (доб. 133).

Место встречи: экспозиция «Приматы».

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?