На Сахалине стартует новая экскурсия по закрытым уголкам зоопарка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Зоопарк убирает таблички «Служебное помещение. Посторонним вход воспрещён» и приглашает посетителей на прогулку по уголкам, обычно скрытым от посторонних глаз. Новый сеанс самой необычной экскурсии состоится 19 июля в 12:45.

Участники увидят, где и как лечат животных и заготавливают корма, а также посетят лаборантскую «Экзотариума». Специалисты расскажут, что такое обогащение среды и помогут желающим самостоятельно смастерить вкусные головоломки для приматов.

Мероприятие платное продолжительностью около 2 часов. Стоимость участия — 500 ₽ с человека + входной билет (оплачиваются в кассе). Чтобы всем участникам было комфортно, количество мест ограниченно. Необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://sakhzoo.timepad.ru/event/4065327/

Вопросы можно задать по телефону: 8 (4242) 72-45-09 (доб. 133).

Место встречи: экспозиция «Приматы».