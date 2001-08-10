Сахалинцам покажут выставку монет к 81-й годовщине Победы

Сахалинский областной краеведческий музей посвятит новую выставку 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция под названием «Истории Победы» начнёт работать 7 мая 2026 года в 16:00.

Как сообщили ТИА «Острова» в Сахалинском областном краеведческом музее, выставку музей подготовил вместе с партнёром – отделением Банка России по Сахалинской области. На протяжении многих лет Банк России выпускает памятные монеты, чтобы увековечить значимые исторические события, культурные ценности, достижения и выдающихся людей, а также популяризировать отечественную историю. Главной темой для монетного двора из года в год остаётся героическая Победа советского народа в Великой Отечественной войне. На эту тему Банк России выпустил целую серию памятных монет и фотополотен с увеличенными изображениями лицевой и оборотной сторон монет и легендарными военными сюжетами.

На выставке посетители увидят монеты из недрагоценных металлов от Банка России и юбилейные награды из фондов Сахалинского областного краеведческого музея. Музей приглашает жителей и гостей Южно-Сахалинска посетить экспозицию. Выставка «Истории Победы» будет работать до 11 июня 2026 года.