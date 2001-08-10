Стихи Анжелики Тивари и Виктории Крыловой вошли в электронную библиотеку Сахалина

Поэтические сборники двух сахалинских авторов – Анжелики Тивари и Виктории Крыловой – пополнили коллекцию "Литературный мир Сахалина" в Публичной электронной библиотеке. Обе поэтессы участвовали в проекте "Поющий музей. Глава вторая". Как рассказали ТИА "Острова" в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, новые издания теперь доступны всем желающим в цифровом формате.

В сборник Анжелики Тивари "И снова память вихрем разгорится…" вошли стихотворения, которые автор написала с 2020 по 2024 год. Каждое произведение представляет собой отпечаток юной души, искренне желающей поделиться разнообразием оттенков жизни. Сборник Виктории Крыловой "Зажигаю осень" включает стихи разной тематики – читатель найдёт здесь любовную и пейзажную лирику, стихи о малой родине, а также философскую и юмористическую поэзию.

Публичная электронная библиотека представляет собой общедоступный полнотекстовый информационный ресурс краеведческих документов. Формирует её Сахалинская областная универсальная научная библиотека. Фонд электронной библиотеки универсален по содержанию – он включает документы краеведческой тематики и формируется по коллекционному принципу. Хронологический охват изданий охватывает XVIII–XXI века.