Тихоокеанское
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Всероссийская акция "Диктант ЖКХ" стартовала в Южно-Сахалинске
16:01, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Тематические площадки "Библионочи" в Южно-Сахалинске посвятят 80-летию Победы

Тематические площадки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 апреля Сахалинская областная универсальная научная библиотека проведет юбилейную "Библионочь" с 44 тематическими площадками. Мероприятие, которое начнется в 18:00, посвятят 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, в этом году акция пройдет под девизом "Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой". Гостей ждут встречи с известными сахалинцами - историком Игорем Самариным, писателями Анной Сафоновой и Владимиром Гринем, а также легендой филфака Ларисой Дорофеевой.

Программа включает:

- лекции о военно-полевой медицине и поэтах-фронтовиках;

- театральные постановки "Война не выбирает пол" и "Дыхание славы героев";

- мастер-классы по созданию открыток, брошей и обережных кукол;

- кибер-турнир на PlayStation 4 и настольные игры;

- ярмарку сахалинских ремесленников.

Для детей организуют громкие чтения рассказов, создание "книжек-малышек" и знакомство с народными сказками. Завершится "Библионочь" концертной программой и торжественным закрытием.

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