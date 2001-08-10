В Сахалинские библиотеки передали книги "Чудесная экспедиция Лап Лапыча"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО "Сахалинэнерго" совместно с Сахалинской областной детской библиотекой провело презентацию книги "Чудесная экспедиция Лап Лапыча", продолжения популярной истории о жителях сказочного леса. На безвозмездной основе в муниципальные библиотеки региона передали около 200 экземпляров издания, которое не поступит в свободную продажу. Книга рассчитана на детей младшего школьного возраста и сочетает в себе элементы экологического воспитания и увлекательных приключений.
Как рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании, главный герой сказки - бобер Лап Лапыч Кувшинкин вместе со своими помощниками Щепкиным, Стружкиным и Грызодубовым отправляется в путешествие, чтобы разгадать тайну задержавшейся весны. Для этого герои должны найти и разбудить Лесную Царевну. Презентация собрала школьников Южно-Сахалинска, которые не только познакомились с книгой, но и узнали о деятельности компании РусГидро, включая её роль в модернизации энергосистемы острова. В начале встречи состоялось торжественное вручение экземпляров для пополнения фондов муниципальных библиотек.
По мнению сотрудников библиотеки, педагогов и родителей, присутствовавших на презентации, история об экспедиции Лап Лапыча будет интересна как детям, так и взрослым. Книга подготовлена издательством "Самокат" по заказу РусГидро в рамках благотворительной программы компании. Эта программа направлена на поддержку образования, экологии, культуры и других важных сфер жизни регионов присутствия предприятия. Передача книг в библиотеки стала частью усилий компании по формированию благоприятной социальной среды на Сахалине.
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