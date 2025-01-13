На Сахалине для 50 китайских спортсменов провели мастер-классы по русским игрушкам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека стала участником культурной программы IV Российско-Китайских молодежных зимних игр в Южно-Сахалинске 9 и 11 января, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Специалисты библиотеки на базе одного из столичных отелей провели для спортсменов мастер-классы «Кукла на щепке» и «Тряпичная птичка».

Участникам рассказали о главной островной библиотеке, как о крупнейшем информационном центре Сахалинской области, ознакомили с литературой по народному искусству и игрушками из ее фондов, а также предложили прикоснуться к настоящим произведениям русских художественных промыслов. Богородская игрушка «Кузнецы» вызвала особый восторг. Кроме того, ребятам понравились глиняные и деревянные птички-свистульки, а также игрушка «Поймай-ка», развивающая ловкость и координацию.

Иностранные гости успешно справились с изготовлением кукол и птичек и с интересом ознакомились с русской игрушкой – важной частью русской культуры и наглядным отражением национальных особенностей.