Сахалинцев приглашают на выставку-ярмарку издательской продукции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие пройдет в главной библиотеке островного региона 25-26 сентября при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела. Торжественное открытие состоится 25 сентября в 11.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Участниками станут авторы, издательские и полиграфические организации, средства массовой информации, учреждения культуры, искусства, образования и науки, общественные организации и партнеры СахОУНБ.

Выставка-ярмарка проводится в целях укрепления и развития инфраструктуры чтения в регионе, содействия повышению читательской культуры населения Сахалинской области, позиционирования книги и чтения как культурного досуга, расширения читательской аудитории и повышения статуса письменной культуры в регионе, содействия развитию интереса к чтению, в том числе краеведческой литературы.

Обширная программа выставки-ярмарки включает в себя более 15 разноплановых мероприятий, среди которых творческие встречи, лекции, выставки, презентации, мастер-классы, акции, экскурсии, а также подведение итогов конкурса «Лучшее краеведческое издание».