Сахалинцев приглашают на выставку-ярмарку издательской продукции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятие пройдет в главной библиотеке островного региона 25-26 сентября при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела. Торжественное открытие состоится 25 сентября в 11.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Участниками станут авторы, издательские и полиграфические организации, средства массовой информации, учреждения культуры, искусства, образования и науки, общественные организации и партнеры СахОУНБ.
Выставка-ярмарка проводится в целях укрепления и развития инфраструктуры чтения в регионе, содействия повышению читательской культуры населения Сахалинской области, позиционирования книги и чтения как культурного досуга, расширения читательской аудитории и повышения статуса письменной культуры в регионе, содействия развитию интереса к чтению, в том числе краеведческой литературы.
Обширная программа выставки-ярмарки включает в себя более 15 разноплановых мероприятий, среди которых творческие встречи, лекции, выставки, презентации, мастер-классы, акции, экскурсии, а также подведение итогов конкурса «Лучшее краеведческое издание».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
10:29 Сегодня Фасады на улице Ленина в Южно-Сахалинске приобретают исторический облик
09:24 Сегодня В селах Сахалинской области вскоре откроются новые почтовые отделения
09:52 Сегодня В городском парке Южно-Сахалинска состоится V фестиваль семейного чтения
08:56 Сегодня Южносахалинцев приглашают приобрести свежую кету
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
15:56 11 Сентября Фестиваль национальных культур ждет южносахалинцев в День города
09:41 12 Сентября Парк станет центральным пространством празднования 142-летия Южно-Сахалинска
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
14:12 30 Августа Три тысячи муаровых лент раздали в Южно-Сахалинске в канун 3 сентября
- 03:14 19 Августа Доставка негабаритных грузов из Китая: виды и особенности перевозки
Выбор редакции
- 12:07 Сегодня Южносахалинцев приглашают на открытие сезона симфонического оркестра
- 09:52 Сегодня В городском парке Южно-Сахалинска состоится V фестиваль семейного чтения
- 11:12 16 Сентября Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе "Лучшее в общее"
- 11:19 13 Сентября На Сахалине стартовали соревнования по художественной гимнастике
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?