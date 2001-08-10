Спартакиада "Здоровый муниципалитет" собрала команды из 10 районов Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Организаторами спортивного события выступают Министерство спорта Сахалинской области и Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Спартакиада проходит в рамках региональной программы по укреплению общественного здоровья. Команды соревновались в четырех дисциплинах: беге, плавании, настольном теннисе и ГТО, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Участников поприветствовали заместитель министра спорта Сахалинской области и руководитель областного центра общественного здоровья.
- Сахалинская область сегодня занимает лидирующие позиции в России по числу людей, которые регулярно занимаются спортом. Этот показатель составляет порядка 67 процентов. В Южно-Сахалинске это более 69 процентов. На протяжении реализации региональной программы динамика растет, это говорит о том, что люди начинают ценить свое здоровье. Основной момент спартакиады – награждение победителя кубком центра общественного здоровья. На протяжении трех лет его выигрывала команда из Южно-Сахалинска. В этом году мы учредили новый кубок, который получат лучшие спортсмены, – рассказала главный врач центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова
После официального открытия спортсмены приступили к сдаче норм ГТО. Судьи фиксировали результаты каждого спортсмена в гибкости, отжиманиях, упражнениях на пресс и беге.
- Возможность организованно заниматься физкультурой и спортом очень важна. Проведением таких мероприятий мы помогаем им реализовать себя. С помощью спорта люди находят новые знакомства, новые увлечения. Именно поэтому мы в 14-й раз проводим спартакиаду, – рассказал заместитель министра Станислав Тюрин.
Отметим, популяризация здорового образа жизни, создание современной и качественной спортивной инфраструктуры – один из главных приоритетов работы мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Развитие этого направления активно поддерживается губернатором Валерием Лимаренко.
Южно-Сахалинскую команду возглавляет инструктор «Спортивного города» Эдуард Антипов. Он увлекается армрестлингом, выступает на всероссийских соревнованиях. В спартакиаде среди муниципалитетов принимает участие в четвертый раз.
- Попробуем завоевать главный кубок, надеясь, что все получится. Наша команда заряжена вся на победу, мы быстрые, ловкие, сильные, выносливые. У наших соперников шансов нет, – подчеркнул капитан южно-сахалинской команды Эдуард Антипов.
Анастасия Горбунова работает в Департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска, защищать честь родного города в спортивных состязаниях для нее не в новинку.
- Недавно я выступала на спартакиаде трудовых коллективов, мы заняли пятое место. Также у меня золотой значок «ГТО», в этом году я выступала на «Кроссе нации». Стремлюсь постоянно улучшать свои результаты. Поддерживаю такие мероприятия, они укрепляют дух, вселяют энтузиазм и мотивируют на новые победы в спорте и в жизни, – поделилась участница команды Южно-Сахалинска Анастасия Горбунова.
Победителем cпартакиады на кубок Центра общественного здоровья и медицинской профилактики стала команда из города Поронайска. Второе место завоевала сборная из Южно-Сахалинска. Третье место у спортсменов из Корсакова.
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