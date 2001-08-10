Прогноз по рублю: ВТБ допустил ослабление до 90 руб./$ к концу следующего года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» ожидают ослабления рубля до 86 руб. за доллар на конец текущего года и до 90 руб. – на конец следующего. В процентном выражении прирост к концу следующего года может составить порядка 7%.

«Ключевой фактор ослабления рубля – фундаментальный – снижение покупательной способности валюты на фоне инфляции. Если в начале 2022 года курс составлял около 75 руб. за доллар, то сейчас, исходя из паритета покупательной способности, он соответствует примерно 90 руб. Тактически другие факторы могут временно маскировать эту картину, но со временем фундаментальное влияние берёт верх», - сказал инвестиционный стратег ВТБ Алексей Корнилов на форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ! Казань».

Среди дополнительных факторов, действующих в пользу ослабления рубля, спикер выделил возобновление покупок валюты Минфином: с 2022 года они практически не проводились, тогда как с мая текущего года объёмы начали расти – сначала до 1 млрд, затем до 5–6 млрд, а в текущем месяце достигли 12,1 млрд ежедневно

Также значимым фактором названа цена отсечения цены на нефть в бюджетном правиле.