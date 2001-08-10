ВТБ увеличил портфель вдвое и стал лидером по новому рейтингу Forbes
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Forbes опубликовал очередной рейтинг банков, работающих с крупным частным капиталом. Оценка проводилась на основе числа клиентов и объёма активов, рейтингов ведущих российских агентств, условий по сберегательным и инвестиционным продуктам, количества офисов, а также голосования участников рынка.
Шестой год подряд в платиновую группу рейтинга вошел ВТБ. Число его клиентов Private Banking достигло почти 123 тыс. человек, а портфель под управлением превысил 9 трлн рублей. За год инвестиционный портфель крупных частных инвесторов банка увеличился в 1,5 раза.
Участники рынка расширяют продуктовую линейку для состоятельных клиентов и развивают нефинансовый сервис для этой аудитории.
Старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ Оксана Семененко так прокомментировала итоги рейтинга: «Управление капиталом — это по сути управление будущим: детей, семей, бизнеса, наследием, которое останется следующим поколениям. Наши клиенты десятилетиями доверяют нам свою финансовую безопасность, а с расширением фокуса на решение всех, в том числе правовых, медицинских и лайфстайл-задач, в private banking — и качество проживаемого времени. Когда нас шестой раз подряд признают лучшими по ключевым параметрам банковского дела, для нас это не статус, а ответственность. Не просто быть в авангарде, а активно формировать рынок как слаженную финансовую инфраструктуру, в которой будут жить те, кто нам доверяет главное».
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