Южносахалинцам напоминают об изменениях в квитанциях за оплату жилищно-коммунальных услуг
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С мая 2023 года жители Южно-Сахалинска получают объединенный платежный документ на оплату услуг ЖКХ. Кроме строк с начислениями от ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Управление по обращению с отходами», в них добавлена строка со взносами на капремонт.
Новый документ выглядит так: в верхней части – общая задолженность (при наличии), в нижней – таблицы с начислениями, перерасчетами и итоговыми суммами по каждой позиции. Всего три штрих-кода для оплаты каждого вида услуги.
Отметим, если у жилого помещения несколько собственников и лицевые счета разделены, то единую квитанцию получит только один из них. Другим собственникам взносы на капремонт направят отдельными платежными документами. Сумма взноса рассчитывается с учетом доли в квартире.
Напомним, также с 1 января 2023 года «РВК-Сахалин» и АО «Сахалинская коммунальная компания» самостоятельно осуществляют обслуживание своих абонентов. В связи с чем, изменились сами квитанции. От «РВК-Сахалин» теперь приходит отдельная квитанция, которая содержит оплату за услуги холодного водоснабжения (холодного и горячего) и водоотведения .
Сведения АО «Сахалинская коммунальная компания» - за отопление и горячее водоснабжение остались в квитанции, которая приходит от МУП «ГИАЦ», который является платежным агентом АО «СКК».
Кроме того, напоминаем, что у «РВК-Сахалин» появилось собственное мобильное приложение «РВК.Услуги», которое поможет клиентам с помощью любого гаджета - смартфона или планшета - оплатить потребленные услуги водоснабжения и водоотведения, отслеживать историю платежей, а также передавать показания приборов учета. Приложение можно скачать бесплатно в Google Play и App Store. Для этого нужно ввести в поисковую строку запрос «Росводоканал» или «Rosvodokanal».
Подробная информация о способах оплаты квитанций «РВК-Сахалин» и АО «Сахалинская коммунальная компания», времени работы и номерах телефонов центров обслуживания абонентов размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
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