Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Итоги Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина» подвели на заседании правительства Сахалинской области, зафиксировав основные положительные эффекты от мероприятия для региона, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.

В этом году в форуме приняло участие рекордное число делегатов – 744 специалиста из 86 делегаций, 97 спикеров и 20 партнеров. В числе докладчиков были руководители федеральных министерств и ведомств, регионального правительства, топ-менеджеры энергетических компаний, разработчики инновационных технологий, инвесторы и международные эксперты. «Нефть и газ Сахалина» является значимой площадкой для принятия стратегических решений в нефтегазовой отрасли.

На полях энергетического форума губернатор Валерий Лимаренко подписал ряд значимых соглашений. В сотрудничестве с компанией «Газпром гелий сервис» будет создаваться транспортный центр. Предполагается, переход грузоперевозок с дизельного топлива на экологически чистое газомоторное. В рамках соглашения с «Хевел Энергосервис» на Курилах должна появиться солнечная электростанция. Еще одно соглашение открывает новые возможности для студентов Сахалинского госуниверситета. Планируется запустить образовательные программы по направлению бакалавриата и магистратуры «Приборостроение».

В ходе форума историческое событие состоялось в Корсаковском районе – на новой газораспределительной станции провели торжественную церемонию пуска газа. Это позволит перевести на голубое топливо котельные района и создать условия для подключения к газу почти 3 тысяч домовладений.

– Форум – это несколько дней работы на площадках, но колоссальный эффект для экономики островного региона, что несомненно отражается на жизни каждого человека на Сахалине и Курилах. В этом году впервые «Газпром» стал основным партнером форума. И это не просто формальность, но обозначение четкого курса на развитие в сотрудничестве с крупнейшей компанией. Мы намерены форсировать запуск «Сахалин-3», активизировать строительство нефтегазового индустриального парка в Южно-Сахалинске и сохранить стабильность экономики региона в условиях антироссийских санкций. Несмотря на события в мире, проект «Сахалин-2» развивается как российская компания и наращивает добычу. Иностранных специалистов заменяют российские и работают эффективно. Нефтегазовая отрасль сегодня смещается на восток, и для Сахалинской области открываются большие перспективы, – отметил Валерий Лимаренко.

Валерий Лимаренко подчеркнул: развитие нефтегазового комплекса оказывает самое прямое влияние на повседневную жизнь. В ходе форума «Нефть и газ Сахалина» заложили символический первый камень в основание строительства универсального спортивного зала, который будет возведен на средства «Газпрома». В его стенах будут развиваться не только игровые виды спорта, но гимнастика. Объект будет соответствовать всем мировым стандартам для подготовки спортсменов и проведения соревнований самого высокого уровня. Кроме того, ранее в этом году «Газпром» уже приступил к строительству центра водных видов спорта.