Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские школьники презентовали бизнес-проекты перед потенциальными инвесторами, сообщили ТИА «Острова» в МКК «СФРП». Участниками очередного потока образовательной программы «Азбука предпринимательства» от центра «Мой бизнес» стали 40 ребят. В финале они защитили 8 инновационных проектов.

«В течение недели мы учили ребят искать идеи, клиентов для своего продукта, оценивать рынок, навыкам составления бизнес-моделей и финансовых моделей, юридическим основам, финансовой грамотности и главное – работе в команде. При этом старались чередовать денежные дисциплины с более простыми – аналитическими, креативными. Проекты, которые мы сегодня видим, в хорошем смысле очень сильно отличаются от первоначальных идей ребят», – отметила спикер программы Юлия Грибанова.

От сервиса по продаже персонализированных худи до VR-инструмента в области дизайна интерьера. В числе проектов – антикафе, компьютерные игры для развлечения и работы, геншин кафе для любителей азиатской анимации, производство вещей из переработанных материалов и зарядные устройства.

«Наш проект про дизайн интерьера с особой подачей – элементами дополненной реальности. Мы будем давать нашим клиентам VR-очки, и они наглядно увидят, как будет выглядеть их помещение после ремонта. Над разработкой проекта мы работали вчетвером», – поделился участник программы Владислав Дубовицкий.

«Азбука предпринимательства» для детей 14-17 лет проходит в Сахалинской области уже четвертый год подряд. В этот раз упор сделан на бизнес-проекты с применением IT-технологий.

«Следующий курс запланирован на лето будущего года. Если у кого-то есть желание принять участие, мы с удовольствием примем заявки уже сейчас. А с 22 августа этого года стартует подобная образовательная программа для взрослых. Она рассчитана для людей, которые планируют стать предпринимателями, либо для уже действующих, которые официально работают менее года», – рассказала руководитель Центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес» Ольга Николаева.

Обучающие мероприятия по различным тематикам для самозанятых, начинающих и действующих предпринимателей проводятся бесплатно в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ознакомиться с полной программой можно на сайте центра «Мой бизнес»: mybusiness65.ru/events.