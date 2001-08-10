Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские школьники презентовали бизнес-проекты перед потенциальными инвесторами, сообщили ТИА «Острова» в МКК «СФРП». Участниками очередного потока образовательной программы «Азбука предпринимательства» от центра «Мой бизнес» стали 40 ребят. В финале они защитили 8 инновационных проектов.
«В течение недели мы учили ребят искать идеи, клиентов для своего продукта, оценивать рынок, навыкам составления бизнес-моделей и финансовых моделей, юридическим основам, финансовой грамотности и главное – работе в команде. При этом старались чередовать денежные дисциплины с более простыми – аналитическими, креативными. Проекты, которые мы сегодня видим, в хорошем смысле очень сильно отличаются от первоначальных идей ребят», – отметила спикер программы Юлия Грибанова.
От сервиса по продаже персонализированных худи до VR-инструмента в области дизайна интерьера. В числе проектов – антикафе, компьютерные игры для развлечения и работы, геншин кафе для любителей азиатской анимации, производство вещей из переработанных материалов и зарядные устройства.
«Наш проект про дизайн интерьера с особой подачей – элементами дополненной реальности. Мы будем давать нашим клиентам VR-очки, и они наглядно увидят, как будет выглядеть их помещение после ремонта. Над разработкой проекта мы работали вчетвером», – поделился участник программы Владислав Дубовицкий.
«Азбука предпринимательства» для детей 14-17 лет проходит в Сахалинской области уже четвертый год подряд. В этот раз упор сделан на бизнес-проекты с применением IT-технологий.
«Следующий курс запланирован на лето будущего года. Если у кого-то есть желание принять участие, мы с удовольствием примем заявки уже сейчас. А с 22 августа этого года стартует подобная образовательная программа для взрослых. Она рассчитана для людей, которые планируют стать предпринимателями, либо для уже действующих, которые официально работают менее года», – рассказала руководитель Центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес» Ольга Николаева.
Обучающие мероприятия по различным тематикам для самозанятых, начинающих и действующих предпринимателей проводятся бесплатно в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ознакомиться с полной программой можно на сайте центра «Мой бизнес»: mybusiness65.ru/events.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
09:13 Сегодня Сахалинцев обеспечивают доступной горбушей
- 11:17 Сегодня На Сахалине прокуратура обязала минздрав обеспечить женщину лекарством
12:10 Сегодня
10:58 Сегодня Иностранца на Сахалине будут судить за взятку
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
Выбор редакции
- 13:33 Сегодня В Шахтёрске строят школу на 400 мест
- 12:54 Вчера В Южно-Сахалинске откроется детский технопарк «Кванториум»
- 16:09 2 Августа На острове выберут «Автоледи Сахалина 2022»
- 15:50 2 Августа В Южно-Сахалинске появился адаптивный перекрёсток
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?