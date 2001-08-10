Ламинат: практичное решение для современного интерьера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ламинат уверенно удерживает лидерство среди напольных покрытий благодаря удачному сочетанию доступной цены, привлекательного внешнего вида и долговечности. Этот многослойный материал успешно имитирует натуральное дерево, камень и даже керамическую плитку, при этом превосходя многие покрытия по практичности и простоте ухода.

Структура ламината состоит из четырех основных слоев. Нижний стабилизирующий слой защищает от деформации и влаги снизу. Несущая основа из HDF-плиты обеспечивает прочность и жесткость конструкции. Декоративный слой с печатным рисунком создает нужную текстуру и цвет. Верхний защитный слой из меламиновых или акриловых смол отвечает за износостойкость и определяет класс ламината.

Классы износостойкости помогают подобрать подходящий вариант для конкретного помещения. Для спален и гостиных достаточно 31-32 класса, который выдерживает среднюю нагрузку. Кухни, прихожие и детские требуют более стойкого покрытия 33 класса. Коммерческие помещения с высокой проходимостью оборудуют ламинатом 34 класса, который служит до 15 лет даже в интенсивном режиме эксплуатации.

Влагостойкость — критичный параметр для многих покупателей. Стандартный ламинат боится длительного контакта с водой, поэтому пролитую жидкость нужно сразу вытирать. Влагостойкие модели с пропиткой HDF-плиты и обработанными восковыми составами замками выдерживают кратковременное намокание и подходят для кухонь. Водостойкий ламинат на основе ПВХ или с полностью герметичными стыками можно укладывать даже в санузлах.

Дизайнерские возможности ламината практически безграничны. Классические коллекции под дуб, ясень, орех остаются наиболее популярными и вписываются в любой интерьер. Модные серые и белёные оттенки создают скандинавскую атмосферу. Ламинат под камень, бетон или металл подчеркивает лофтовый стиль. Текстурированная поверхность с эффектом браширования, потертостей или ручной обработки делает имитацию максимально реалистичной.

Монтаж ламината не требует специальных навыков благодаря замковым соединениям. Планки просто защелкиваются между собой без клея и гвоздей. Укладку можно выполнить самостоятельно за один день. Главное — тщательно выровнять основание и использовать подложку, которая компенсирует мелкие неровности, гасит звуки и сохраняет тепло.

Уход за ламинатом элементарен. Достаточно регулярной сухой уборки пылесосом и влажной протирки хорошо отжатой тряпкой. Защитный слой не впитывает грязь, не выцветает на солнце и сохраняет первоначальный вид годами. Для удаления сложных пятен используйте специальные средства для ламината.

Современный ламинат — это разумный выбор для тех, кто ценит красоту натуральных материалов, но предпочитает практичность в эксплуатации и экономию бюджета.