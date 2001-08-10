Выставка к 120‑летию отмены каторги откроется на Сахалине

4 апреля в главной библиотеке Сахалина откроется выставка, посвящённая 120‑летию отмены каторги на острове. Экспозиция представит редкие издания и документы, рассказывающие о непростой странице региональной истории.

4 апреля в 14:00 в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке (СахОУНБ) состоится открытие выставки «Хроники каторжного острова. 1869–1906». Как сообщили ТИА «Острова» в пресс‑службе СахОУНБ, мероприятие будет включать обзор представленных книг и ориентировано на студентов, краеведов и всех, кто увлечён историей сахалинской земли.

Цель экспозиции - познакомить посетителей с уникальным собранием материалов о роли Сахалина как места каторги и ссылки, а также сохранить память о людях, столкнувшихся с тяжёлыми испытаниями в тот исторический период. Основу выставки составили издания из депозитарного редкого фонда отдела краеведения СахОУНБ: сборники документов, репринты и монографии.

Посетители смогут увидеть ряд значимых публикаций. Среди них:

- труд Н. Я. Новомбергского «Островъ Сахалинъ» (1903) с приложением, включающим автобиографию и портрет убийцы Фёдора Широколобова;

- очерки А. А. Панова «Сахалинъ, какъ колонiя» (1905), в которых анализируются процессы колонизации и описывается положение острова на рубеже веков;

- биографический очерк Л. Я. Штернберга о Петре Карловиче Домбровском (1928);

- исследование А. И. Ермакова «Из быта сахалинской каторги» (1929);

- репринтное издание путевых впечатлений П. А. Лаббе «Остров Сахалин» (2011), дополненное материалами А. П. Чехова, В. М. Дорошевича и других авторов.

Все экспонаты доступны для изучения только в читальном зале библиотеки - это подчёркивает их особую научную и историческую значимость. Выставка послужит ценным ресурсом для исследователей, студентов и всех, кто хочет глубже изучить сахалинскую историю через первоисточники.