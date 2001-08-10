6 Апреля 2026
Синоптики прогнозируют сильные снегопады и гололед в четырех районах Сахалинской области
14:55, | Новости общества Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ночью и утром 7 апреля синоптики ожидают непогоду в четырех районах Сахалинской области. Сильные осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедные явления прогнозируются в Поронайском, Макаровском, Углегорском и Томаринском районах.

Помимо этого, метеорологи предупреждают о лавинной опасности. 7 и 8 апреля лавиноопасно будет в Углегорском и Смирныховском районах.

Жителям и гостям перечисленных районов рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать осторожность.

