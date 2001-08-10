Синоптики прогнозируют сильные снегопады и гололед в четырех районах Сахалинской области
10:50, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пожилая водитель сбила 14-летнего подростка на «зебре» и скрылась

5 апреля 2026 года в 19 часов 20 минут в областном центре на улице Ленина у дома 311 произошло дорожно-транспортное происшествие. 71-летняя водитель за рулем автомобиля «Toyota Platz» двигалась в южном направлении, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставила преимущество в движении пешеходу и совершила наезд на 14-летнего подростка. Как сообщили ТИА «Острова» в городском отделе ГИБДД, после этого женщина скрылась с места происшествия.

В результате наезда 14-летний пешеход получил телесные повреждения. Инспекторы проводят проверку по факту случившегося.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают водителя, покинувшего место ДТП.

