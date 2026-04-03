В Охе в расселённом доме сгорели брошенные жильцами вещи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охе вечером 2 апреля произошёл пожар в расселённом доме. Очаг располагался в одной из квартир - полыхали брошенные жильцами вещи и утварь, пишет astv.ru, ссылаясь на ГУ МЧС России по Сахалинской области.

О происшествии на улице Карла Маркса сообщил очевидец, заметивший дым на втором этаже пятиэтажного панельного дома. Огнеборцы прибыли к месту через пять минут, в 17:58.

"В покинутой квартире горели брошенные бывшими жильцами вещи на площади 8 квадратных метров. Эвакуация никому не потребовалась, угрозы распространения не возникло. Пожар ликвидировали в 18:19", - отметили в ведомстве.

Возгорание тушили пятеро сотрудников и одна единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Люди не пострадали.

