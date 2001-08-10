Сахалинские семьи участников СВО изготовили пасхальные корзинки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
5 апреля главная островная библиотека - СахОУНБ - провела для семей участников специальной военной операции занятие «Школа семейного счастья». Организаторы приурочили познавательную программу к православным праздникам Вербное воскресенье и Пасха, чтобы сохранить культурные традиции и укрепить семейные ценности. Как рассказали ТИА «Острова» в СахОУНБ, встреча объединила несколько важных составляющих: историю, творчество и живое общение.
В ходе мероприятия наставник познакомил гостей с историей происхождения православных праздников. Участники узнали о традициях празднования Вербного воскресенья и Пасхи в разные времена на Руси. После познавательной части ведущий пригласил семьи к творчеству: под руководством наставника взрослые и дети изготовили пасхальные корзинки из простых пластиковых стаканчиков.
Авторские поделки станут тёплым подарком для родных и близких к светлому празднику. Сами участники расширили свои знания о православной культуре, получили положительный эмоциональный опыт, возможность для творчества и общения в уютной библиотечной атмосфере.
09:04 Сегодня За выходные на Сахалине задержали более 20 выпивших водителей
09:57 Сегодня Сахалинские семьи участников СВО изготовили пасхальные корзинки
10:50 Сегодня В Южно-Сахалинске пожилая водитель сбила 14-летнего подростка на «зебре» и скрылась
12:15 Сегодня Жители Южно-Сахалинска экономят на отоплении благодаря газификации
09:32 2 Апреля Дошкольники Южно-Сахалинска сдали на переработку более 65 килограммов вторсырья
12:47 3 Апреля Участники, инвалиды ВОВ и дети войны получат бесплатные билеты на рейсы «Авроры»
08:51 30 Марта Выставка к 120‑летию отмены каторги откроется на Сахалине
09:05 3 Апреля В Охе в расселённом доме сгорели брошенные жильцами вещи
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
Выбор редакции
- 14:32 Сегодня 11 апреля на Сахалине откроется выставка "Мы русские"
- 12:15 Сегодня Жители Южно-Сахалинска экономят на отоплении благодаря газификации
- 12:30 3 Апреля «Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Снежный Фестиваль»
- 11:40 1 Апреля На Сахалине прошло первенство по греко-римской борьбе памяти Александра Бахмана
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
