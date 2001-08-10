79,73|92,19
Синоптики прогнозируют сильные снегопады и гололед в четырех районах Сахалинской области
09:57

Сахалинские семьи участников СВО изготовили пасхальные корзинки

Сахалинские семьи участников СВО изготовили пасхальные корзинки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 апреля главная островная библиотека - СахОУНБ - провела для семей участников специальной военной операции занятие «Школа семейного счастья». Организаторы приурочили познавательную программу к православным праздникам Вербное воскресенье и Пасха, чтобы сохранить культурные традиции и укрепить семейные ценности. Как рассказали ТИА «Острова» в СахОУНБ, встреча объединила несколько важных составляющих: историю, творчество и живое общение.

В ходе мероприятия наставник познакомил гостей с историей происхождения православных праздников. Участники узнали о традициях празднования Вербного воскресенья и Пасхи в разные времена на Руси. После познавательной части ведущий пригласил семьи к творчеству: под руководством наставника взрослые и дети изготовили пасхальные корзинки из простых пластиковых стаканчиков.

Авторские поделки станут тёплым подарком для родных и близких к светлому празднику. Сами участники расширили свои знания о православной культуре, получили положительный эмоциональный опыт, возможность для творчества и общения в уютной библиотечной атмосфере.

