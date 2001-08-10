Синоптики прогнозируют сильные снегопады и гололед в четырех районах Сахалинской области
09:04, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За выходные на Сахалине задержали более 20 выпивших водителей

За прошедшие выходные дни на Сахалине произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов пресекли 450 нарушений правил дорожного движения.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД, главная задача проводимых мероприятий - снижение аварийности и выявление грубых нарушений на дорогах.

Инспекторы задержали и отстранили от управления 21 водителя, который сел за руль в состоянии опьянения. Помимо этого, полицейские задержали 47 автомобилистов, которые не имели права управления транспортными средствами или лишились этого права по решению суда. Также правоохранители привлекли к административной ответственности 4 водителей за управление незарегистрированными автомобилями, 47 нарушителей за тонировку стекол и 30 человек за технические неисправности машин. На специализированную стоянку стражи порядка поместили 38 задержанных автомобилей.

В числе нарушителей оказался один пешеход, не соблюдавший ПДД, а также один водитель, который не предоставил преимущество в движении пешеходам. Еще 5 автомобилистов нарушили требования дорожных знаков и правила стоянки. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции составили 44 административных материала на водителей, которые не уплатили в установленный срок административные штрафы по линии ГИБДД.

