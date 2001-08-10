Топ-7 альтернатив Notion: что выбрать вместо популярного сервиса для заметок и задач

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кратко: о чем эта статья

Notion долго считался универсальным комбайном для заметок, баз знаний и задач, но после ухода сервиса из России многим пришлось искать замену. В этом обзоре разберем 7 приложений, которые помогут строить систему заметок и задач без Notion — от личного планирования до командной работы.

Как мы выбирали альтернативы

При отборе сервисов учитывались четыре ключевых критерия: удобство работы с заметками, управление задачами, поддержка структуры (проекты, теги, связи) и доступность в России. Кроме того, важны кроссплатформенность (ПК, смартфон, веб), офлайн-доступ и возможность комфортно мигрировать с Notion — хотя бы частично повторить вашу систему.

В итоговый топ вошли инструменты разного уровня: от компактного органайзера до мощных систем для команд, чтобы каждый смог подобрать решение под свои задачи, а не «идеальное в вакууме».

1. SingularityApp — рабочая замена «все-в-одном» для задач и заметок

SingularityApp — это продвинутый планировщик задач с поддержкой проектов, вложенной структуры, тегов, заметок и привычек, который хорошо подходит тем, кто использовал Notion прежде всего как таск-менеджер и личный органайзер. Приложение доступно на Windows, macOS, Linux, iOS, Android и в виде веб-версии, работает офлайн и ориентировано на методики вроде GTD и тайм-блокинга.

Чем может заменить Notion:

Проекты и вложенные задачи вместо громоздких таблиц и баз: можно строить иерархию «цели → проекты → задачи → подзадачи» и не тонуть в лишних сущностях.

Заметки внутри задач: к каждому делу можно прикреплять текст, ссылки, чек-листы — удобно, если вы вели в Notion «карточки задач» с подробным описанием.

Теги и фильтры: настраиваемые контексты («дом», «работа», «звонки», «глубокая работа») помогают собрать аналог пользовательских представлений в Notion.

Привычки и Pomodoro: в одном месте можно вести и задачи, и привычки, и фокус-сессии, не городя в Notion отдельные базы под каждую сущность.

Кому подойдет:

Тем, кто устал от перегруженного интерфейса и хочет собрать структуру вокруг задач, а не вокруг блоков и шаблонов.

Фрилансерам и специалистам, которым нужен единый центр управления делами, проектами и личными целями.

2. TickTick — планировщик с Pomodoro и календарем

TickTick часто выбирают как более легкую и дружелюбную альтернативу сложным «комбайнам». Сервис сочетает список задач, встроенный Pomodoro-таймер, календарный вид и трекер привычек, а также доступен в вебе, на мобильных платформах и на ПК.

Чем может заменить Notion:

Задачи и проекты вместо таблиц и бортов.

Календарный вид и напоминания помогают заменить связку «Notion + календарь» для планирования дня.

Встроенный Pomodoro снижает потребность в отдельном приложении для фокус-сессий: формат «задачи + таймер» частично закрывает сценарии рабочих страниц в Notion.

Кому подойдет:

Пользователям, которые использовали Notion в основном как список дел с датами и базовые чек-листы.

Тем, кому важен фокус и ритм работы, а не сложные базы знаний.

3. Todoist — минималистичная система задач с мощной логикой

Todoist — один из самых известных таск-менеджеров, который часто рассматривают как альтернативу и Notion, и другим крупным системам задач. Он не умеет строить сложные базы знаний, зато предлагает мощные фильтры, приоритизацию и очень аккуратный интерфейс.

Чем может заменить Notion:

Если в Notion вы жили в представлениях базы задач, Todoist закрывает этот кейс лучше и быстрее: проекты, секции, подзадачи и ярлыки дают гибкую структуру без лишней сложности.

Фильтры и сохраненные запросы во многом напоминают представления в таблицах Notion, но настраиваются проще и работают быстрее.

Кому подойдет:

Тем, кто хотел бы оставить у себя только «боевые» задачи, а не огромную базу заметок.

Пользователям, ценящим скорость: добавить задачу из любой платформы здесь проще, чем открывать громоздкую страницу.

4. ClickUp — альтернатива для тех, кто использовал Notion в команде

ClickUp — мощная система управления задачами и проектами, хорошо подходящая для командной работы, где Notion был «штабом» проекта. Здесь есть задачи, документы, доски, диаграммы Ганта и множество интеграций, что делает сервис ближе к универсальной рабочей платформе, чем к простому заметочнику.

Чем может заменить Notion:

Совместная работа с задачами, комментариями, файлами и документами в одном пространстве.

Различные типы представлений (список, доска, календарь) могут заменить сложные представления Notion-таблиц.

Кому подойдет:

Командам и небольшим компаниям, которым нужно управлять задачами, проектами и документацией.

Фрилансерам, ведущим несколько клиентов и проектов и нуждающимся в прозрачной системе с отчетностью.

5. Obsidian — для тех, кто строил из Notion персональную базу знаний

Obsidian — это «второй мозг» на базе локальных Markdown-файлов, где основной акцент делается на связях между заметками, графе знаний и гибкой структуре. Многие рассматривают его как одно из лучших решений для организации личного знанийного хранилища после ухода Notion.

Чем может заменить Notion:

Сетевые связи между заметками и панель графа позволяют увидеть структуру идей, а не только их списки.

Локальное хранение (синхронизация по желанию) снимает риск блокировок и ограничений доступа.

Поддержка плагинов позволяет собрать свою систему задач, дэйли-нотов и рабочих шаблонов, если вы готовы к некоторой «сборке руками».

Кому подойдет:

Тем, кто использовал Notion как личный «вики-мозг», а не просто таск-менеджер.

Исследователям, авторам, аналитикам и всем, кто много пишет и связывает идеи между собой.

6. Evernote — классический заметочник, который все еще жив

Evernote не столь моден, как Notion, но это один из старейших и наиболее узнаваемых сервисов для заметок. Его сильная сторона — быстрый сбор информации из разных источников (веб-страницы, документы, фото) и мощный поиск по содержимому, включая вложенные файлы.

Чем может заменить Notion:

В роли «корзины для информации» Evernote по-прежнему силен: сюда удобно сохранить статьи, сканы, идеи, документы.

Система блокнотов и тегов позволяет выстроить простую, но понятную структуру без необходимости конструировать сложные базы.

Кому подойдет:

Тем, для кого Notion был в первую очередь хранилищем ссылок, документов и конспектов.

Пользователям, которые ценят мощный поиск и не хотят тратить время на тонкие настройки.

7. Microsoft To Do — для тех, кому нужен только список дел

Microsoft To Do — бесплатный планировщик от Microsoft, тесно интегрированный с экосистемой Windows, Outlook и Microsoft 365. Это простой и аккуратный список дел с поддержкой списков, подзадач, напоминаний и базовых заметок к задачам.

Чем может заменить Notion:

Если вы использовали Notion только для ведения простых списков и учебных/рабочих чек-листов, MS To Do закрывает этот сценарий без лишней сложности.

Интеграция с Outlook и Windows позволяет превратить почту и календарь в связанный центр задач без настройки сложных шаблонов.

Кому подойдет:

Пользователям Windows и Microsoft 365, которым нужен максимально простой и бесплатный таск-менеджер.

Тем, кто переходит с массивной системы Notion к более легкому формату управления делами.

Как выбрать альтернативу под свои задачи

Если Notion был центром задач и проектов → смотрите в сторону SingularityApp, TickTick или Todoist.

Если нужен командный «штаб» вместо рабочих пространств и страниц → логичный выбор ClickUp.

Если главное — база знаний и личный «второй мозг» → присмотритесь к Obsidian или связке Obsidian + отдельный таск-менеджер.

Если нужен просто понятный список дел → подойдут MS To Do или связка простого планировщика с календарем.

Главный ориентир: не пытаться найти «второй Notion» один в один, а честно ответить себе, зачем вы им пользовались — для задач, знаний, команды или всего понемногу — и подобрать инструмент, который лучше закроет ваш реальный сценарий.