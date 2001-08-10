«Ветер с Востока» во Владивостоке: грузовики от официального дилера Dongfeng

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Российская компания «Грузовик-ДВ» более тринадцати лет обеспечивает жителей Владивостока и Приморья грузовой техникой, которую выпускают в Китае. Эта компания – официальный дилер Dongfeng, одного из ведущих автопроизводителей КНР. Дилерский центр предлагает новейшие модели грузовиков и фургонов различного типа, а также осуществляет сервисное и обслуживание и проводит сопровождение сделки под ключ.

Почему грузовики Dongfeng удобно и выгодно покупать у официального дилера

За годы работы специалисты компании «Грузовик-ДВ» изучили потребности российских покупателей – представителей как крупного, так и среднего, малого бизнеса. Работа выстроена так, чтобы обеспечить каждому клиенту решение его задач:

Вы получите персонального менеджера, который будет сопровождать вас на протяжении всей сделки. Минимум хлопот со стороны клиента.

Специалисты дилерского центра, прошедшие обучение на заводах Dongfeng в Китае, предоставят детальную консультацию по всему модельному ряду бренда.

Гарантия составляет либо 3 года (либо 250 000 км пробега).

Покупая автомобиль, вы сразу же можете оформить и страховку, причём у вас будут варианты: «Грузовик-ДВ» сотрудничает с несколькими страховщиками.

Любой из грузовиков Dongfeng продаётся взносом и продолжительностью до 80 месяцев.

Если вас заинтересовали эти условия, пора познакомиться с актуальными предложениями официального дилера Dongfeng во Владивостоке:

https://gruzovikdv.ru/company/brands/dongfeng/

Что предлагает «Ветер Востока» предпринимателям Приморья

Dongfeng – крупный автопроизводитель с заводами в двадцати четырёх городах Китая. Обратившись к официальному дилеру марки во Владивостоке, вы сможете приобрести:

бортовые и шторные грузовики, рефрижераторы, изотермические фургоны с грузоподъёмностью от 2,5 до 12,6 тонн, с мощностью мотора от 140 до 300 л. с.;

модели с аппарелями для оперативной погрузки и разгрузки тяжёлых грузов;

большегрузные фуры для крупных компаний и небольшие грузовички для ИП, которыми можно управлять при наличии прав категории B.

Обслуживание грузовиков Dongfeng в сервисном центре "Грузовик-ДВ"

Важным преимуществом официального дилера является полноформатный автосервисный центр – со штатом специалистов, обучавшихся у произоводителя, и собственным складом автозапчастей Dongfeng.

Во время гарантийного и постгарантийного обслуживания, ремонта и профилактики используются оригинальные комплектующие бренда. Все детали сертифицированы – официальный дилер Dongfeng гарантирует отсутствие подделок. Сервисный центр получает запчасти напрямую с завода-изготовителя, без цепочки посредников, что позитивно сказывается на стоимости постгарантийного ремонта.

При необходимости центр закажет в Китае любую деталь, но, как правило, такой нужды не возникает. Обычно все требуемые запчасти уже находятся на складе «Грузовик-ДВ» во Владивостоке, что обеспечивает оперативность обслуживания.