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Что собой представляют флаконы с дозатором
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Флакон с дозатором – герметичная упаковка, которая эффективно защищает продукты от окисления. Небольшой объем фасовки подходит для малых порций продуктов. Сами флаконы удобные, их носят с собой в сумочке, берут в путешествия и поездки.
Особенности и разновидности
Вы можете выбирать флаконы с дозатором разных типов. Они комплектуются:
- флип-топами;
- пуш-пулами;
- курковыми триггерами;
- диск-топами;
- распылителями;
- капельницами.
С конструктивной точки зрения укупорка имеет вид крышки с кнопкой либо откидывающимся верхом, насадки с мини-помпой, создающей необходимое давление. Выбор нужно делать с учетом особенностей продукции (тип, консистенция), личных предпочтений.
Крышка может оснащаться контрольным кольцом первого вскрытия или идти без него. В основе изделий – полиэтилен. Это безопасный прочный пластик, устойчивый к спиртовым растворам, агрессивной химии. Полиэтилен пользуется высоким спросом наряду с ПЭТ. Оба материала не боятся воздействия высоких и низких температур, УФ-лучей, прочные и пластичные.
Вакуум или трубка
Флакон с дозатором может быть вакуумными либо комплектоваться устройством с трубкой. Первый вариант более практичный. Вакуумные дозаторы работают за счет разнице давлений, создаваемых в результате нажатия актуатора. Кислород внутрь не попадает, а значит, окисления не происходит. За дополнительную защиту отвечает герметичный колпачок – он предотвращает контакт влаги с соплом.
Плюсы флаконов с дозаторами обоих типов:
- Простые сборка и разборка.
- Удобное дозирование.
- 100% защита содержимого от кислорода, грязи, влаги.
- Максимальная сохранность косметического продукта.
- Экономичный расход средства.
Тару используют для фасовки вязких, тягучих жидких косметических средств, дезинфекторов. Она востребована в домашнем и профессиональном применении.
Доступные объемы
Популярные объемы флаконов с дозаторами в мл:
- 30 – капельницы для пробников, жидкости для снятия лаков для ногтей;
- 50 – в них обычно фасуют назальные и глазные капли;
- 250 – емкости с диспенсерами для косметики, антисептиков;
- 500 – тара для гелей для душа, мыла, косметических средств, санитайзеров;
- 1000 – во флаконы разливают бытовую химию.
Выгоднее всего делать заказ оптом. Флаконы могут быть узкими, широкими, плоскими, фигурными. Дизайн отвечает за привлекательность вашего товара, так что ему следует уделить отдельное внимание.
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