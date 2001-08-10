Тихоокеанское
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18:38, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы

Что собой представляют флаконы с дозатором

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Флакон с дозатором – герметичная упаковка, которая эффективно защищает продукты от окисления. Небольшой объем фасовки подходит для малых порций продуктов. Сами флаконы удобные, их носят с собой в сумочке, берут в путешествия и поездки.

Особенности и разновидности

Вы можете выбирать флаконы с дозатором разных типов. Они комплектуются:

  • флип-топами;
  • пуш-пулами;
  • курковыми триггерами;
  • диск-топами;
  • распылителями;
  • капельницами.

С конструктивной точки зрения укупорка имеет вид крышки с кнопкой либо откидывающимся верхом, насадки с мини-помпой, создающей необходимое давление. Выбор нужно делать с учетом особенностей продукции (тип, консистенция), личных предпочтений.

Крышка может оснащаться контрольным кольцом первого вскрытия или идти без него. В основе изделий – полиэтилен. Это безопасный прочный пластик, устойчивый к спиртовым растворам, агрессивной химии. Полиэтилен пользуется высоким спросом наряду с ПЭТ. Оба материала не боятся воздействия высоких и низких температур, УФ-лучей, прочные и пластичные.

Вакуум или трубка

Флакон с дозатором может быть вакуумными либо комплектоваться устройством с трубкой. Первый вариант более практичный. Вакуумные дозаторы работают за счет разнице давлений, создаваемых в результате нажатия актуатора. Кислород внутрь не попадает, а значит, окисления не происходит. За дополнительную защиту отвечает герметичный колпачок – он предотвращает контакт влаги с соплом.

Плюсы флаконов с дозаторами обоих типов:

  • Простые сборка и разборка.
  • Удобное дозирование.
  • 100% защита содержимого от кислорода, грязи, влаги.
  • Максимальная сохранность косметического продукта.
  • Экономичный расход средства.

Тару используют для фасовки вязких, тягучих жидких косметических средств, дезинфекторов. Она востребована в домашнем и профессиональном применении.

Доступные объемы

Популярные объемы флаконов с дозаторами в мл:

  • 30 – капельницы для пробников, жидкости для снятия лаков для ногтей;
  • 50 – в них обычно фасуют назальные и глазные капли;
  • 250 – емкости с диспенсерами для косметики, антисептиков;
  • 500 – тара для гелей для душа, мыла, косметических средств, санитайзеров;
  • 1000 – во флаконы разливают бытовую химию.

Выгоднее всего делать заказ оптом. Флаконы могут быть узкими, широкими, плоскими, фигурными. Дизайн отвечает за привлекательность вашего товара, так что ему следует уделить отдельное внимание.

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