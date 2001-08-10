Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Флакон с дозатором – герметичная упаковка, которая эффективно защищает продукты от окисления. Небольшой объем фасовки подходит для малых порций продуктов. Сами флаконы удобные, их носят с собой в сумочке, берут в путешествия и поездки.

Особенности и разновидности

Вы можете выбирать флаконы с дозатором разных типов. Они комплектуются:

флип-топами;

пуш-пулами;

курковыми триггерами;

диск-топами;

распылителями;

капельницами.

С конструктивной точки зрения укупорка имеет вид крышки с кнопкой либо откидывающимся верхом, насадки с мини-помпой, создающей необходимое давление. Выбор нужно делать с учетом особенностей продукции (тип, консистенция), личных предпочтений.

Крышка может оснащаться контрольным кольцом первого вскрытия или идти без него. В основе изделий – полиэтилен. Это безопасный прочный пластик, устойчивый к спиртовым растворам, агрессивной химии. Полиэтилен пользуется высоким спросом наряду с ПЭТ. Оба материала не боятся воздействия высоких и низких температур, УФ-лучей, прочные и пластичные.

Вакуум или трубка

Флакон с дозатором может быть вакуумными либо комплектоваться устройством с трубкой. Первый вариант более практичный. Вакуумные дозаторы работают за счет разнице давлений, создаваемых в результате нажатия актуатора. Кислород внутрь не попадает, а значит, окисления не происходит. За дополнительную защиту отвечает герметичный колпачок – он предотвращает контакт влаги с соплом.

Плюсы флаконов с дозаторами обоих типов:

Простые сборка и разборка.

Удобное дозирование.

100% защита содержимого от кислорода, грязи, влаги.

Максимальная сохранность косметического продукта.

Экономичный расход средства.

Тару используют для фасовки вязких, тягучих жидких косметических средств, дезинфекторов. Она востребована в домашнем и профессиональном применении.

Доступные объемы

Популярные объемы флаконов с дозаторами в мл:

30 – капельницы для пробников, жидкости для снятия лаков для ногтей;

50 – в них обычно фасуют назальные и глазные капли;

250 – емкости с диспенсерами для косметики, антисептиков;

500 – тара для гелей для душа, мыла, косметических средств, санитайзеров;

1000 – во флаконы разливают бытовую химию.

Выгоднее всего делать заказ оптом. Флаконы могут быть узкими, широкими, плоскими, фигурными. Дизайн отвечает за привлекательность вашего товара, так что ему следует уделить отдельное внимание.