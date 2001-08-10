Преимущества моторных масел 5w-20 и 5w-50
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для комфортной эксплуатации автомобиля, а именно бесперебойной работы двигателя и некоторых технических параметров необходимо приобретать качественное моторное масло. Часто правильно выбрать эту автомобильную жидкость не просто, в связи с огромным выбором данной продукции на рынке. Особенно со многими вопросами и сомнениями по этому поводу сталкиваются начинающие водители.
На сайте компании ADDINOL представлен широкий выбор данного вида автохимии от проверенных производителей. Вся продукция отличается по цене, качеству и маркам. Особой популярностью среди опытных автовладельцев пользуется моторное масло 5w 20 и 5w-50. На такой выбор повлияли многие факторы, которые стоит рассмотреть подробнее.
Преимущества моторного масла 5w-20
Эта синтетика является важным компонентом системы двигателя. Благодаря такой качественной смазке срок службы мотора значительно увеличивается. При хорошей вязкости и достаточном объеме этого вида автохимии на поверхности деталей образуется не стекающая защитная пленка, которая сохраняет элементы двигателя от нагара.
Синтетическое масло этого типа имеет степень вязкости 5 w и толщину защитной пленки – 20. Стоит отметить, что в состав этой смазки присадки не входят. На сайте компании ADDINOL можно моторное масло 5w 20 купить по доступной цене. Кроме того, стоит отметить следующие преимущества данного материала:
- высокий уровень защиты двигателя;
- работа с разным типом агрегатов (дизельным или бензиновым);
- сохраняет свои свойства во время холостого хода;
- масло не испаряется благодаря своему уникальному составу.
Особенности моторного масла 5w-50
Помимо смазки данный вид автомобильной химии обеспечивает удаление различных отложений на деталях двигателя. Это средство подходит для использования в любое время года. В его состав входят базовые масла вместе с пакетом присадок. Благодаря этому гарантируется наилучшее качество при работе двигателя в различных условиях. Среди преимуществ масла моторного 5w 50 можно выделить следующие моменты:
- обеспечение длительной работы двигателя;
- присадки защищают мотор от износа и продлевают срок службы самого масла;
- большой температурный диапазон вязкости обеспечивает сохранность элементов двигателя при высоком и низком температурном режиме.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что моторные масла 5w-20 и 5w-50 не зря считаются лучшими и самыми популярными среди другой автохимии этого вида. Они обладают многими преимуществами и характеризуются своими особенностями.
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