Просмотр историй в Instagram анонимно: насколько это реально

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Instagram — популярная социальная сеть, которая позволяет пользователям делиться друг с другом фотографиями, видеороликами, познавательными, смешными роликами и многим другим. Активно в аккаунтах публикуются истории. Их особенность заключается в том, что в профиле они остаются активными в течение 24 часов (если не переместить их в актуальный блок профиля).

Владелец страницы Instagram видит статистику по историям: количество реакций, ответов, а также пользователей, которые просмотрели материал. Не все при этом горят желанием быть замеченными. Если вы хотите сохранить свою анонимность, воспользуйтесь площадкой InstaProfi.

Основные функции сервиса

Портал InstaProfi активно набирает популярность среди пользователей. Главная его функция — возможность просматривать истории в Инстаграм анонимно. То есть в процессе знакомства с материалом, опубликованным на странице другого человека, ваши данные нигде не отобразятся. Стоит отметить, что сервис обладает еще двумя полезными функциями:

Можно просматривать профиль Инстаграм или истории людей не имея своего собственного аккаунта. Также для получения доступа к материалу не придется проходить процедуру регистрации. Каждый желающий может пользоваться площадкой совершенно бесплатно. При этом лимита на количество или частоту использования сервиса никакого нет.

Стоит учитывать, что просматривать истории закрытого аккаунта в анонимном режиме еще нельзя. Но в ближайшее время портал собирается добавить и эту функцию, так что следите за обновлениями.

Что полезного можно найти в блоге InstaProfi

InstaProfi — не только сервис, позволяющий пользователям просматривать анонимно истории. На сайте также имеется блог с практичной и важной информацией. Здесь публикуются новости Instagram, инструкции и другие полезные материалы. Доступ ко всему предоставляется бесплатно.

Социальные сети сегодня активно развиваются. Все больший процент населения регистрируется в приложениях, доступных для общения и обмена информацией. Исключением не является и Instagram. Если хотите просматривать аккаунты и истории, опубликованные на площадке, анонимно, воспользуйтесь сервисом InstaProfi. Все, что вам нужно сделать — ввести в поисковой строке название интересующего профиля. Информация о нем сразу высветится. Весь процесс займет буквально 2-3 минуты (может быть даже меньше).