Житель Троицкого добился перерасчета за воду после обращения в Генпрокуратуру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель села Троицкое Анивского района пожаловался в Генпрокуратуру России на плохое качество горячей воды в доме по улице Матросова. Проверка показала, что вода не соответствовала санитарно-эпидемиологическим нормативам по уровню мутности, цветности и запаху.
Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, подачу горячего водоснабжения потребителям осуществляли через индивидуальный тепловой пункт.
Управляющая компания во взаимодействии с гарантирующим поставщиком выполнила предписание Роспотребнадзора и провела гидропневматическую промывку инженерных сетей. Застройщик установил новый тепловой пункт.
Прокуратура внесла представления, после чего управляющая компания сделала жителям перерасчёт платы на сумму более 24 тысяч рублей. Также коммунальщики смонтировали в подвальном помещении два фильтра для очистки воды и заменили полотенцесушители в восьми квартирах. Лабораторные исследования проб воды подтвердили её соответствие установленным нормативам.
Руководитель ООО «Коммунальная компания «Зеленая планета» и само юридическое лицо получили административные штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.
Суд привлёк их к ответственности по части 1 статьи 6.3 и статье 6.5 КоАП РФ на общую сумму 12 тысяч рублей. Нарушители уже оплатили штрафы. Управление Генпрокуратуры России по ДФО проконтролировало устранение всех нарушений.
