На Сахалине у бизнесмена изъяли 16 тонн немаркированной рыбы

Полицейские Южно-Сахалинска пресекли нелегальную продажу более 16 тонн рыбной продукции без обязательной маркировки, которую организовал 37-летний директор местного предприятия. Общая стоимость изъятой партии замороженной кеты и горбуши превысила 1,5 миллиона рублей, а в отношении предпринимателя уже избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт хранения и реализации немаркированной рыбы в особо крупном размере.

Руководитель фирмы, специализирующейся на добыче и переработке биоресурсов, имел официальные квоты на вылов кеты и горбуши в период лососевой путины. Добытая рыба поступала в производственный цех областного центра, где проходила обработку. Однако вместо обязательной маркировки, которую требует законодательство о качестве и безопасности пищевых продуктов, бизнесмен направлял готовый товар покупателям напрямую. В своей незаконной схеме директор использовал третьих лиц.

Оперативники обнаружили и изъяли из рефрижератора на месте переработки свыше 16 тонн замороженной продукции. Следственная часть СУ УМВД России по Сахалинской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров). В настоящее время следователи устанавливают всех соучастников и детали незаконного бизнеса.