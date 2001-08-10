Сотрудники ГИБДД задержали на Сахалине трёх пьяных водителей за сутки

Сотрудники ГИБДД задержали на Сахалине трёх пьяных водителей за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за минувшие сутки произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических мероприятий выявили и пресекли 97 нарушений правил дорожного движения. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД, инспекторы отстранили от управления троих водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

Полицейские задержали ещё пятерых автомобилистов, не имеющих права управления транспортными средствами или лишённых этого права по решению суда. Также сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности одного водителя, который управлял машиной без государственных регистрационных знаков. Шестнадцать нарушителей попались на управлении автомобилями с тонированными стёклами, а троих водителей оштрафовали за наличие технических неисправностей.

Инспекторы составили один административный материал на автовладельца, который не уплатил в установленный срок административные штрафы по линии Госавтоинспекции. Два автомобиля полицейские задержали и поместили на специализированную стоянку. Помимо этого, стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1880 нарушений правил дорожного движения.

 

