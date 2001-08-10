Сотрудники ГИБДД задержали на Сахалине трёх пьяных водителей за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за минувшие сутки произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических мероприятий выявили и пресекли 97 нарушений правил дорожного движения. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД, инспекторы отстранили от управления троих водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

Полицейские задержали ещё пятерых автомобилистов, не имеющих права управления транспортными средствами или лишённых этого права по решению суда. Также сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности одного водителя, который управлял машиной без государственных регистрационных знаков. Шестнадцать нарушителей попались на управлении автомобилями с тонированными стёклами, а троих водителей оштрафовали за наличие технических неисправностей.

Инспекторы составили один административный материал на автовладельца, который не уплатил в установленный срок административные штрафы по линии Госавтоинспекции. Два автомобиля полицейские задержали и поместили на специализированную стоянку. Помимо этого, стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1880 нарушений правил дорожного движения.