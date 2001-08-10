Тихоокеанское
информационное агентство
7 Апреля 2026
Сейчас 15:29
78,73|91,00
Житель Анивского района уснул с непотушенной сигаретой и сжёг съёмную квартиру
13:55, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Анивском районе мужчина оказался на скамье подсудимых. Как рассказали ТИА «Острова» в МЧС России по Сахалинской области, гражданин уснул в съёмной квартире с непотушенной сигаретой.

Огонь быстро распространился по жилому помещению. Сумма ущерба от пожара превысила полмиллиона рублей.

Дознаватель МЧС России возбудил уголовное дело по факту возгорания. Суд признал мужчину виновным в преступной небрежности и приговорил его к 200 часам обязательных работ.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?