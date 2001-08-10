На Сахалине открылась выставка, рассказывающая о судьбах Соньки Золотой Ручки и учёных-узников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 6 апреля открылась выставка «Хроники каторжного острова 1869–1906», приуроченная к 120-летию отмены каторги на Сахалине. Экспозиция объединила краеведов, историков, студентов и всех, кто интересуется прошлым региона. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, организаторы сформировали выставку из редких изданий фонда библиотеки.

В центре экспозиции - труды исследователей, путешественников и самих узников сахалинской каторги. Посетители увидят репринтное издание книги Поля Лаббе «Остров Сахалин: путевые впечатления», где французский учёный описал свою поездку на остров в 1899 году. Также библиотекари представили воспоминания Ивана Ювачева «Восемь лет на Сахалине» - библиографическую редкость, которую не переиздавали около ста лет. Дополняют экспозицию работа Николая Новомбергского «Островъ Сахалинъ», очерки Петра Уварова, исследование Александра Панова о колонизации острова, очерк Льва Штернберга о Петре Домбровском и воспоминания Анатолия Ермакова.

Выставка рассказывает о судьбах известных узников: учёного-этнографа Льва Штернберга, исследователя айнов Бронислава Пилсудского, отца писателя Даниила Хармса Ивана Ювачева, а также Софьи Блювштейн, известной как Сонька Золотая ручка. Многие из них, несмотря на тяжёлые условия, занимались научной и просветительской работой и оставили ценное наследие. Представленные книги доступны для посещения в зале каталогов на втором этаже СахОУНБ до 30 апреля. После завершения выставки библиотекари выдадут эти издания читателям только в режиме читального зала.