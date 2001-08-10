На Сахалине открылась выставка, рассказывающая о судьбах Соньки Золотой Ручки и учёных-узников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 6 апреля открылась выставка «Хроники каторжного острова 1869–1906», приуроченная к 120-летию отмены каторги на Сахалине. Экспозиция объединила краеведов, историков, студентов и всех, кто интересуется прошлым региона. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, организаторы сформировали выставку из редких изданий фонда библиотеки.
В центре экспозиции - труды исследователей, путешественников и самих узников сахалинской каторги. Посетители увидят репринтное издание книги Поля Лаббе «Остров Сахалин: путевые впечатления», где французский учёный описал свою поездку на остров в 1899 году. Также библиотекари представили воспоминания Ивана Ювачева «Восемь лет на Сахалине» - библиографическую редкость, которую не переиздавали около ста лет. Дополняют экспозицию работа Николая Новомбергского «Островъ Сахалинъ», очерки Петра Уварова, исследование Александра Панова о колонизации острова, очерк Льва Штернберга о Петре Домбровском и воспоминания Анатолия Ермакова.
Выставка рассказывает о судьбах известных узников: учёного-этнографа Льва Штернберга, исследователя айнов Бронислава Пилсудского, отца писателя Даниила Хармса Ивана Ювачева, а также Софьи Блювштейн, известной как Сонька Золотая ручка. Многие из них, несмотря на тяжёлые условия, занимались научной и просветительской работой и оставили ценное наследие. Представленные книги доступны для посещения в зале каталогов на втором этаже СахОУНБ до 30 апреля. После завершения выставки библиотекари выдадут эти издания читателям только в режиме читального зала.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
08:49 Сегодня На Сахалине у бизнесмена изъяли 16 тонн немаркированной рыбы
09:21 Сегодня Сотрудники ГИБДД задержали на Сахалине трёх пьяных водителей за сутки
09:33 Сегодня Житель Троицкого добился перерасчета за воду после обращения в Генпрокуратуру
12:47 3 Апреля Участники, инвалиды ВОВ и дети войны получат бесплатные билеты на рейсы «Авроры»
09:32 2 Апреля Дошкольники Южно-Сахалинска сдали на переработку более 65 килограммов вторсырья
12:30 3 Апреля «Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Снежный Фестиваль»
09:05 3 Апреля В Охе в расселённом доме сгорели брошенные жильцами вещи
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
Выбор редакции
- 14:32 Вчера 11 апреля на Сахалине откроется выставка "Мы русские"
- 12:15 Вчера Жители Южно-Сахалинска экономят на отоплении благодаря газификации
- 12:30 3 Апреля «Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Снежный Фестиваль»
- 11:40 1 Апреля На Сахалине прошло первенство по греко-римской борьбе памяти Александра Бахмана
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?