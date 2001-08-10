Брокерское обслуживание в России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сегодняшний день все больше людей интересуются открытием брокерских счетов. Это связано с желанием граждан все чаще вкладывать свои денежные средства в фондовые рынки. Но для участия в торгах на бирже необходим посредник, а именно брокер.





БРОКЕРЫ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ

Брокер - это посредник между вкладчиком и участником биржевого рынка. Он за определенную плату помогает заключить сделку между инвестором и участником рынка. Брокерское обслуживание физических лиц заключается в предоставлении физ.лицу всех необходимых услуг для выгодного участия на бирже.

Необходимые виды услуг банка для клиентов, открывающих брокерские счета:

Открытие и ведение брокерских счетов.

Полное ведение сделок купли-продажи ценных бумаг.

Предоставление информации о сделках.

Учет денежных средств на брокерском счете.

Физические лица могут открыть счет в любом из российских банков. Брокерский счет - это своего рода хранилище средств и ценных бумаг клиента. Обслуживанием брокерских счетов занимаются банки.

Надежный брокер должен иметь:

Лицензию Центробанка, без нее организации не смогут совершать сделки с ценными бумагами.

Рейтинг лучших бирж на рынке, он дает гарантию на будущее. Например, к Московской.

Опыт на бирже.

Терминал для нужной вам платформы.

Одним из основных вопросов, которым задаются вкладчики – это стоимость брокерского обслуживания.

Затраты на обслуживание счета включают в себя:

Комиссия за открытия счета.

Комиссия биржи. Это фиксированный процент от оборота за сутки.

Выплата брокеру за доступ к информационным сервисам.

Процент дневного оборота от сделок купли-продажи.

Комиссия за хранение и учет финансовых активов.

Расходы на ввод и вывод средств. В основном это не большой процент. (исключение может быть внешний банк).

Брокерское обслуживание - это не только сделки и контроль за брокерскими счетами. Это доступ к рынкам, возможность контролировать состояние счетов через интернет. Крупные брокеры дают возможность вести торги на фондовом, срочном и валютном рынках.

Если у вкладчика нет российского гражданства, то не все брокеры согласятся с ним сотрудничать.

Некоторые брокеры дают возможность торговать по телефону, но на таких условиях возможна большая суточная комиссия.

Есть возможность торгов через интернет. Для этого необходимо загрузить на любое рабочее устройство программу торговый терминал.

Стоимость брокерского обслуживания у разных брокеров может отличаться. Также у одного брокера может быть несколько различных тарифных планов.

Нужно понимать, если первоначально выбрали брокера, где высокие комиссии по многим операциям, то всегда можно перейти на сотрудничество с другим брокером.