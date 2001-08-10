Один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе Южно-Сахалинск – Холмск

В Холмском районе 7 апреля 2026 года в 08 часов 17 минут на 81 км автодороги «Южно-Сахалинск-Холмск» произошло дорожно-транспортное происшествие. Как рассказали ТИА «Острова» в отделении Госавтоинспекции ОМВД России «Холмский», водитель автомобиля «Toyota Ractis» двигался в западном направлении, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Toyota Corolla».

В результате аварии один человек погиб на месте ДТП. Ещё три человека травмы различной степени тяжести.

Инспектор ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Холмский» лейтенант полиции Александра Большакова сообщила, что сотрудники устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка.

