Один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе Южно-Сахалинск – Холмск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Холмском районе 7 апреля 2026 года в 08 часов 17 минут на 81 км автодороги «Южно-Сахалинск-Холмск» произошло дорожно-транспортное происшествие. Как рассказали ТИА «Острова» в отделении Госавтоинспекции ОМВД России «Холмский», водитель автомобиля «Toyota Ractis» двигался в западном направлении, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Toyota Corolla».
В результате аварии один человек погиб на месте ДТП. Ещё три человека травмы различной степени тяжести.
Инспектор ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Холмский» лейтенант полиции Александра Большакова сообщила, что сотрудники устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:49 Сегодня На Сахалине у бизнесмена изъяли 16 тонн немаркированной рыбы
09:21 Сегодня Сотрудники ГИБДД задержали на Сахалине трёх пьяных водителей за сутки
09:52 Сегодня На Сахалине открылась выставка, рассказывающая о судьбах Соньки Золотой Ручки и учёных-узников
09:33 Сегодня Житель Троицкого добился перерасчета за воду после обращения в Генпрокуратуру
12:47 3 Апреля Участники, инвалиды ВОВ и дети войны получат бесплатные билеты на рейсы «Авроры»
09:32 2 Апреля Дошкольники Южно-Сахалинска сдали на переработку более 65 килограммов вторсырья
12:30 3 Апреля «Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Снежный Фестиваль»
09:05 3 Апреля В Охе в расселённом доме сгорели брошенные жильцами вещи
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
Выбор редакции
- 14:32 Вчера 11 апреля на Сахалине откроется выставка "Мы русские"
- 12:15 Вчера Жители Южно-Сахалинска экономят на отоплении благодаря газификации
- 12:30 3 Апреля «Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Снежный Фестиваль»
- 11:40 1 Апреля На Сахалине прошло первенство по греко-римской борьбе памяти Александра Бахмана
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?