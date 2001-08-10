Житель села Новотроицкое ответит в суде за кражи автомобильных аккумуляторов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД «Анивский» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 29-летнего жителя с. Новотроицкое, обвиняемого в кражах.

Установлено, что 25 декабря 2025 года фигурант прогуливался по селу и обратил внимание на припаркованный автомобиль, не оборудованный системой сигнализации. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, фигурант дёрнул ручку водительской двери и дверь открылась. Проникнув в салон, он открыл капот, чтобы похитить аккумулятор. Далее, сняв клеммы, он достал аккумулятор и поспешил скрыться с места преступления. В дальнейшем похищенное имущество обвиняемый продал неизвестному мужчине на улице, получив денежные средства, которые потратил по своим личным нуждам.

Сумма ущерба составила 7 500 рублей.

Таким образом, своими умышленными противоправными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «В» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Так же установлено, что в тот же день обвиняемый совершил аналогичную кражу аккумулятора с другого автомобиля. Следуя домой с ранее похищенным имуществом, он заметил припаркованный автомобиль (кран-балку), на котором имелся свободный доступ извне к аккумулятору. Не долго думая, он оперативно выкрутил аккумулятор и скрылся с места происшествия.

Сумма ущерба составила 25 000 рублей.

Таким образом, своими умышленными противоправными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.