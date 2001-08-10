Задержаны трое браконьеров в Аниве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной добычей водных биологических ресурсов. Правоохранителями была получена оперативная информация о том, что трое жителей города Анива Сахалинской области организовали на территории промысел по добыче и переработке рыбы лососевых видов рыб, с целью ее дальнейшей переработки и реализации.

18 сентября 2026 года в ходе проведенных мероприятий на дворовой территории указанного дома были задержаны трое местных жителей в возрасте 44, 40 и 37 лет, которые в момент переработку незаконно добытой рыбы лососевых пород. Во дворе и в хозяйственных постройках, принадлежащих одному из фигурантов, было обнаружено и изъято 286 экземпляров рыбы вида «кета», а также сетеснастное оборудование, три резиновые лодки, три лодочных мотора, пять автомобилей и иное имущество, использовавшееся для браконьерской деятельности. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что задержанные создали организованную группу для систематической незаконной добычи водных биоресурсов, их переработки и последующей реализации.

Согласно полученным данным, в тот же день, 18 сентября, в селе Таранай Анивского района на берегу залива Анива они без разрешительных документов с помощью запрещенного орудия лова – ставной сети – незаконно выловили указанную рыбу. В результате их противоправных действий водным биологическим ресурсам причинен особо крупный ущерб, предварительная оценка которого превышает 1 миллион 100 тысяч рублей. По данному факту отделением дознания ОМВД России «Анивский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная организованной группой с причинением особо крупного ущерба).

В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Изъятое имущество помещено на ответственное хранение. Расследование уголовного дела продолжается. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.