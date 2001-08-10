В селе Правда инспекторы задержали водителя в наркотическом опьянении

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инспекторы ГАИ остановили автомобиль иностранного производства в селе Правда Холмского района. При проверке документов полицейские заметили у водителя внешние признаки опьянения и поведение, не соответствующее обстановке, поэтому предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование. Результаты экспертизы подтвердили опасения стражей порядка – водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что мужчина 1975 года рождения вообще не имеет водительских прав. Более того, в этом году его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение – езду в состоянии опьянения. Несмотря на это, сахалинец снова сел за руль, нарушив закон повторно.

Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в отношении задержанного уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ – это управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за такое же правонарушение. Суд избрал для мужчины меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас полицейские продолжают сбор материалов, окончательное решение по делу примет суд. Материал подготовили на основании предварительных данных.