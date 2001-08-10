Тихоокеанское
информационное агентство
21 Августа 2024
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Житель Бошняково похитил деньги у друга, попавшего в больницу
17:36, | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Житель Бошняково похитил деньги у друга, попавшего в больницу

Житель Бошняково похитил деньги у друга, попавшего в больницу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Углегорскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя села Бошняково, обвиняемого в совершении банковского счета.

Установлено, что вечером 28 марта его приятель был госпитализирован в больницу. В момент, когда скорая медицинская помощь занималась транспортировкой потерпевшего, в распоряжение злоумышленника попал его мобильный телефон и банковская карта, а также записка с паролями для телефона и приложения мобильного банка.

Пользуясь данным обстоятельством, фигурант на протяжении нескольких дней расплачивался картой потерпевшего в магазинах, а также совершал переводы с его банковского счета на счет своего знакомого, который не знал о криминальном происхождении денежных средств.

Действуя таким образом, фигурант похитил 44716 рублей.

Помимо этого, пользуясь приложением мобильного банка в телефоне потерпевшего, злоумышленник оформил на его имя кредит на 320 тысяч рублей.

Таким образом, фигурант совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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