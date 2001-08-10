К исправительным работам приговорен сахалинец, нежелающий платить алименты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В законную силу вступил приговор Невельского городского суда в отношении 38-летнего сахалинца, который систематически уклонялся от выплаты средств на содержание своего несовершеннолетнего ребенка без уважительных причин в нарушение судебного решения.
Судебный пристав-исполнитель ОСП по Невельскому району УФССП России по Сахалинской области возбудил исполнительное производство в отношении мужчины о выплате алиментов. Но сахалинец не пожелал исполнять свой родительский долг в виде выплаты алиментов на содержание своей дочки. Тогда пристав-исполнитель составил протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей», в результате чего мужчина получил административное наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов. Но отбыв наказание, сахалинец продолжил игнорировать решение суда о содержании ребенка. При этом намеренно не устраивался на работу и не встал на учет в Центр занятости населения г. Невельска.
Теперь же невельчанин привлечен к уголовной ответственности в виде 8-ми месяцев исправительных работ с удержанием 5% суммы зарплаты в пользу государства. Приговор вступил в законную силу.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области напоминает, что согласно ч. 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации, забота о детях, их воспитание - это равное право и обязанность родителей. А в ст. 60 Семейного кодекса Российской Федерации «Имущественные права ребенка» говорится о том, что ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов (в т.ч. пенсий, пособий и т.д.), расходуются на содержание, воспитание и образование ребенка.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
09:02 Сегодня Начальник Главного управления МЧС России по Сахалинской области принял участие в Дальневосточном форуме
09:51 Сегодня 16 августа в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству
10:41 Сегодня К исправительным работам приговорен сахалинец, нежелающий платить алименты
12:08 Сегодня Военнослужащие минометных расчетов армейского корпуса ВВО совместно с операторами БпЛА провели занятия на Сахалине
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
- 13:08 9 Августа «РВК-Сахалин» строит более 30 новых объектов водоснабжения и водоотведения в Южно-Сахалинске и в Анивском районе
11:07 9 Августа Образование - энергия будущего: 18 детских садов Южно-Сахалинска используют модель полилингвального образования
09:06 9 Августа Впервые Сахалин принимает международные соревнования по конкуру
09:54 22 Июля В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой
- 11:35 5 Августа Сахалинэнерго оперативно восстановило электроснабжение населённых пунктов Невельского района, нарушенное циклоном на Сахалине
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
14:49 19 Июля Горячее водоснабжение в Южно-Сахалинске будет восстановлено в ближайшие выходные
Выбор редакции
- 14:17 Сегодня Команда ГУ МЧС России по Сахалинской области приняла участие в соревнованиях по волейболу
- 12:08 Сегодня Военнослужащие минометных расчетов армейского корпуса ВВО совместно с операторами БпЛА провели занятия на Сахалине
- 11:34 Сегодня От идеи до реализации: предприниматели Южно-Сахалинска делятся историями успеха
- 10:41 Сегодня К исправительным работам приговорен сахалинец, нежелающий платить алименты
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?