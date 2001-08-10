К исправительным работам приговорен сахалинец, нежелающий платить алименты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В законную силу вступил приговор Невельского городского суда в отношении 38-летнего сахалинца, который систематически уклонялся от выплаты средств на содержание своего несовершеннолетнего ребенка без уважительных причин в нарушение судебного решения.

Судебный пристав-исполнитель ОСП по Невельскому району УФССП России по Сахалинской области возбудил исполнительное производство в отношении мужчины о выплате алиментов. Но сахалинец не пожелал исполнять свой родительский долг в виде выплаты алиментов на содержание своей дочки. Тогда пристав-исполнитель составил протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей», в результате чего мужчина получил административное наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов. Но отбыв наказание, сахалинец продолжил игнорировать решение суда о содержании ребенка. При этом намеренно не устраивался на работу и не встал на учет в Центр занятости населения г. Невельска.

Теперь же невельчанин привлечен к уголовной ответственности в виде 8-ми месяцев исправительных работ с удержанием 5% суммы зарплаты в пользу государства. Приговор вступил в законную силу.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области напоминает, что согласно ч. 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации, забота о детях, их воспитание - это равное право и обязанность родителей. А в ст. 60 Семейного кодекса Российской Федерации «Имущественные права ребенка» говорится о том, что ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов (в т.ч. пенсий, пособий и т.д.), расходуются на содержание, воспитание и образование ребенка.