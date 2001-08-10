В ходе проверок росгвардейцы изъяли 16 охотничьих ружей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшую неделю в результате контрольных мероприятий по обороту оружия на Сахалине, сотрудники Росгвардии выявили нарушения у шести владельцев. Виновные лица привлечены к административной ответственности. Проверив 116 мест хранения у граждан и 2 организаций, они изъяли 16 гладкоствольных охотничьих ружей и 1 травматический пистолет. В связи с нарушениями аннулировали 3 разрешения на хранения и ношения оружия. Кроме того, добровольно сахалинцы сдали 3 травматических пистолета и одно ружьё.
Сотрудники ведомства приняли 165 заявлений и оказали 150 государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности.
Напоминаем, что в населённых пунктах носить и перевозить пневматическое оружия в заряженном или снаряженном состоянии, а также использовать его вне специально отведённых мест для спортивной стрельбы, запрещено.
Принятые меры направлены на обеспечение общественной безопасности.
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