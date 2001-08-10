Тихоокеанское
информационное агентство
8 Августа 2024
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Устанавливаются обстоятельства гибели работника предприятия
16:08, | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Устанавливаются обстоятельства гибели работника предприятия

Устанавливаются обстоятельства гибели работника предприятия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Углегорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту травмирования работника одного из предприятий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Предварительно установлено, что во время выполнения работ по переработке крупногабаритных шин мужчина получил открытую черепно-мозговую травму. С полученным телесным повреждением он был доставлен в лечебное учреждение, однако, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при выполнении работ.

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