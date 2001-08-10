Росгвардейцы на Сахалине проверили правила хранения оружия у граждан и организаций
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В минувшую неделю сотрудники территориального Управления Росгвардии проверили 29 мест хранения оружия гражданами, и пять объектов его хранения организациями. Четыре владельца гражданского оружия допустили нарушения, виновные привлечены к административной ответственности. Правоохранители изъяли из оборота пять охотничьих ружей, и аннулировали два разрешения на их хранение и ношение. Принятые меры направлены на обеспечение общественной безопасности.
Сотрудники ведомства в ходе предоставления государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности приняли 180 заявлений и оказали 173 госуслуги. Напомним, что подать заявление для получения государственной услуги можно в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг Российской Федерации в сети «Интернет».
В регионе продолжаются мероприятия по передаче принадлежащего гражданам оружия в зону проведения специальной военной операции. За прошедшую неделю владельцы в городе Корсакове сдали 4 единицы длинноствольного огнестрельного оружия, Холмске – 5, Долинске – 2, Макарове -2 и посёлке Смирных – 4. Оружие, после оформления необходимых документов передаётся в воинские подразделения Министерства обороны Российской Федерации.
Гражданам, напоминаем об ответственности за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов. Лицо, добровольно сдавшее указанные предметы освобождается от уголовной ответственности.
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