Прокуратура ведёт проверку из-за паводка в Томаринском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Томаринского района организовала проверку по факту подтопления населённых пунктов и автомобильной дороги «Арсентьевка-Ильинское» вследствие паводка, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, своевременности ликвидации последствий паводка, восстановления транспортного сообщения.

Также прокуратурой поставлены на контроль вопросы реализации жилищных прав граждан, пострадавших в результате паводка, возмещения причинённого им ущерба. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям уполномоченных органов, ответственных за содержание многоквартирных домов.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.