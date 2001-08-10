Тихоокеанское
информационное агентство
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11:15, | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Прокуратура ведёт проверку из-за паводка в Томаринском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Томаринского района организовала проверку по факту подтопления населённых пунктов и автомобильной дороги «Арсентьевка-Ильинское» вследствие паводка, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, своевременности ликвидации последствий паводка, восстановления транспортного сообщения.

Также прокуратурой поставлены на контроль вопросы реализации жилищных прав граждан, пострадавших в результате паводка, возмещения причинённого им ущерба. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям уполномоченных органов, ответственных за содержание многоквартирных домов.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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