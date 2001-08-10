Бизнемены на Сахалине скрыли более 140 миллионов рублей налогов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Трое жителей Сахалина обвиняются в причинении особо крупного ущерба бюджету, сообщили ТИА «Острова» в областном следственном управлении. Их обвинили в уклонении от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией в особо крупном размере. Расследование уголовного дела завершено.

По версии следствия, трое жителей Сахалина, один из которых являлся руководителем строительной коммерческой организации, а двое её бывшими учредителями в течение длительного времени, применяя незаконную схему, уклонялись от уплаты налогов. В результате бюджету Российской Федерации причинен особо крупный ущерб в размере более 140 млн. рублей.

В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя на имущество обвиняемых наложен арест на сумму порядка 142 млн. рублей. Под арест попали более 140 земельных участков, жилые и нежилые помещения, автотранспорт.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.