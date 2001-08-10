Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области прошли соревнования, приуроченные ко дню рождения отечественного единоборства. Турнир собрал более 200 юных и опытных борцов из восьми муниципалитетов региона, а также гостей с материка.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, за медали приехали побороться 48 спортсменов из Владивостока и Артёма.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

Самбо - это не просто единоборство. Это отечественная система воспитания, в основе которой лежат сила духа, дисциплина, уважение к сопернику, ответственность и умение преодолевать трудности. Для Сахалинской области самбо имеет особое значение. Именно на нашей земле родился Василий Сергеевич Ощепков - основатель отечественного самбо, - напутствовал Владимир Ющук.

Программа Дня самбо включала физкультурное мероприятие для юношей 11-12 лет и первенство области среди спортсменов 14-16 лет. Кроме того, для самых юных самбистов опробовали новый для региона командный формат - "стенка на стенку".

В нём выступают восемь команд по восемь человек в разных весовых категориях. Ребята борются каждый в своём весе, и побеждает та команда, которая наберёт больше личных побед. Сегодня самбо - это прежде всего дружба и национальный вид спорта, объединяющий поколения, - пояснил почётный гость соревнований Виктор Стороженко.

Приятным моментом для гостей из Приморья стало посещение родины основателя самбо. Мастер спорта России по самбо из Владивостока Юлия Вицина привезла на турнир 20 воспитанников, среди которых шесть девочек.

Все, кто живёт самбо, знают его историю, поэтому нам очень приятно побывать на Сахалине. Что касается девочек на ковре: они у нас характерные, сильные, выходят бороться с огромным желанием и порой даже выигрывают у мальчиков, - поделилась тренер.

Поединки проходили в напряжённой и зрелищной борьбе. Победители и призёры были отмечены наградами. Мероприятие организовано в рамках госпрограммы "Спорт России".